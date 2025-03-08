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台港澳足球友誼盃14支球隊較勁 參加人數規模盛大

中央社／ 台北8日電
「台港澳友誼盃2025足球交流賽」8日在輔仁大學足球場舉辦。圖／台港經濟文化合作策進會提供
「台港澳友誼盃2025足球交流賽」8日在輔仁大學足球場舉辦。圖／台港經濟文化合作策進會提供

「台港澳友誼盃2025足球交流賽」今天在輔仁大學足球場舉辦。該屆賽事計有14支隊伍參與較勁，這是從2022年第一屆賽事開辦以來，參加人數規模最為盛大一屆。

台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）8日透過新聞稿表示，台港澳友誼盃2025足球交流賽由策進會與大陸委員會（陸委會）合辦，8日賽事在輔仁大學足球場舉行；先前已辦了3天預賽。

該屆賽事計有14支隊伍參與較勁，除了台灣民眾、在台港澳人士等熱愛足球運動者參與外，香港中文大學足球校隊也獲邀來台參賽。

策進會董事長賴秀如致詞時說，從2022年第一屆賽事開辦以來，參賽隊伍從4支擴增為14支，賽事規模持續成長，香港中文大學足球校隊今年更特別前來「以球會友」，台港澳友誼盃已是在台港澳人士年度運動盛事。

賴秀如表示，足球是一項團隊運動，合作、堅持與勇敢等精神不僅適用於賽場，也適用於日常生活；期待透過足球運動讓台港澳選手互相學習、互相激勵，建立起深厚友誼。

中華港澳之友協會會長張仕賢致詞時說，足球運動在港澳蓬勃發展，這是一項講求團隊合作的運動，期待比賽帶來的活力與交流，可以凝聚台灣與港澳的情誼。

策進會秘書長盧長水於頒獎時說，將持續與陸委會及相關機關、民間團體一起推動關懷在台港澳人士的活動與服務，包括港澳人士居留定居座談、港澳生畢業留台工作評點制座談等，協助留台發展、適應台灣生活。

「台港澳友誼盃2025足球交流賽」8日在輔仁大學足球場舉辦，該屆賽事計有14支隊伍參與較勁。圖／台港經濟文化合作策進會提供
「台港澳友誼盃2025足球交流賽」8日在輔仁大學足球場舉辦，該屆賽事計有14支隊伍參與較勁。圖／台港經濟文化合作策進會提供

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