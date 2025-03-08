守住脫貧成果防返貧 陸農業部長：有一套嚴格監測系統

外界關注中國大陸能否守住脫貧攻堅戰的成果，大陸農村農業部部長韓俊8日在人大二次全體會後的部長通道指出，目前返貧致貧的風險顯著降低，主因在於農村農業部對此有一套嚴格監測的系統運作。

韓俊於去年9月任農村農業部部長，而今次也是他首度亮相部長通道。他表示，2021年到2025年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接過渡期，今年是過渡期的最後一年。

韓俊指出，農村農業部對返貧致貧風險群體展開監測，主要是分三類：一類是脫貧不穩定戶，已經脫貧了，但是還不夠穩定；一類是邊緣易致貧戶，過去不是貧困戶，但是現在有致貧的風險，處在一個邊緣上；第三類是突發嚴重困難戶，有一些農戶由於收入大幅度降低或者支出大幅度增加，基本生活難以保障，有返貧致貧的風險。更多的是因病、因殘、因就業不穩或因其他原因，生活有時會很困難，叫突發嚴重困難戶。

韓俊說，對前述三類農戶，每年都會進行監測。農業農村部專門有一個防返貧致貧的大數據平台，對這些農戶每戶的情況都能及時掌握。只要納入監測對象，只要有返貧致貧的風險，每個村都有基層組織還有駐村工作隊，各種幫扶措施第一時間都會上，精準幫扶。這些措施上了以後，會慢慢消除返貧致貧的風險。「只要沒有退出，這些幫扶措施就不退出，直到符合退出條件以後才能在這個平台上銷號，這是一套嚴格的規程制度。」原來的脫貧戶，包括全體農戶，我們這套工作機制建立起來以後，返貧致貧的風險已經很低了。

韓俊指出，二十大明確，到2035年農村要實現基本具備現代生活條件的目標，這也是鄉村振興的一項重要任務。他說，現在到農村還有一些現象，包括高額彩禮「娶不起」，名目繁多的人情來往禮金「還不起」，有的地方講豪華喪葬「死不起」，以及孝道式微、農村老人「老無所養」，這些現象在一些地區都不同程度存在。因此推進鄉風文明建設，提升農民精神風貌工作也很重要。

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀2月24日針對中共中央一號文件說明表示，「三農」工作底線是鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止出現規模性返貧致貧，在這部分部署三方面工作：一是提升防止返貧致貧監測幫扶效能；二是健全幫扶資產長效管理機制；三是研究制定過渡期後幫扶政策體系。