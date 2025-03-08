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擺脫霧霾？陸生態環境部長秀成果 稱：北京PM2.5十年降幅逾六成

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
大陸生態環境部長黃潤秋8日在部長通道上準備兩塊濾模道具來示意北京這十年的PM2.5獲得極大改善。記者黃雅慧／攝影
大陸生態環境部長黃潤秋8日在部長通道上準備兩塊濾模道具來示意北京這十年的PM2.5獲得極大改善。記者黃雅慧／攝影

中國大陸在「雙碳」目標下，生態環境工作備受關注，大陸生態環境部黃潤秋8日在人大二次全體會議後的部長通道上表示，大陸全國PM2.5平均濃度去年降到了30微克/立方公尺以下，達到了29.3微克/立方公尺，這是除疫情期間的2022年以外，PM2.5全國年均濃度首次降到30微克/立方公尺以下。大幅超過「十四五」規劃中的預期目標。

此次為黃潤秋二度登上部長通道，這次他特地準備兩塊濾模道具來突顯工作成果：一塊是2015年的PM2.5，當年北京的PM2.5年均濃度是80.6微克/立方公尺，全年有46天是重度污染天；另一塊是2024年的PM2.5，去年北京PM2.5年均濃度是30.5微克/立方尺，全年PM2.5重污染天僅一天。十年間，北京的PM2.5濃度降幅度達到62%。

黃潤秋表示，大陸在結構減排方面，近年可再生能源的新增裝機，連續兩年突破3億千瓦，去年更達到3.7億多千瓦，總裝機佔到發電總裝機的56%，發電量佔到總量的35%以上，新能源汽車在市場銷售的佔比也超過40%。

黃潤秋進一步指出，生態環境部秉持四方面工作：一是持續推動生態環境分區管控；二是積極培育和發展綠色生產力，包括頒布大陸首部產品碳足跡通用覈算國家標準、完成了一批排放標準的制修訂等;三是用市場的機制推動減污降碳，通過碳市場建設促使國家電力碳排放強度累計下降了8.78%，為企業節約降碳成本約350億元。

值得注意的是，黃潤秋提到第四方面是守住高質量發展底線，對那些環保績效好、依法依規的企業我們做到「無事不擾」。但同時，堅決反對各類簡單粗放、「一刀切」式的環保治理，堅決反對各類脫離實際、層層加碼的環保整改，堅決反對各類弄虛作假、走過場的環保「形式主義」。

PM2.5 北京 碳足跡

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