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首次設定糧食產量高目標 陸農業部長：糧食安全這根弦要始終繃緊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李強在2025年的政府工作報告中首度提出糧食產量目標要達到1.4兆斤。圖為江蘇南京郊外農田水稻收割場景。圖／中新社
大陸總理李強在2025年的政府工作報告中首度提出糧食產量目標要達到1.4兆斤。圖為江蘇南京郊外農田水稻收割場景。圖／中新社

大陸兩會期間政府工作報告提出，今年糧食產量目標為1.4兆斤（7億公噸），是首次設定這樣高的目標，主管農業的高層官員也強調，「我們必須靠自己來養活自己，別人是靠不住的，糧食安全這根弦要始終繃緊」。

3月8日大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議第二場「部長通道」集中採訪活動在北京人民大會堂舉行，大陸農業農村部部長韓俊指出，去年大陸糧食產量首次邁上1.4兆斤的新台階，增產了221.8億斤，克服了高溫乾旱、極端洪澇、超強颱風等嚴重自然災害的影響。1.4兆斤攤到全大陸14億人頭上，人均就是500公斤。人均500公斤的佔有量超過了世界的平均水平。

大陸的度量衡在中共建政後，仍沿用國民政府定的標準，一斤是500公克，與台灣現在通行的600公克不同，所以大陸的1.4兆斤，換算為公制，就是7億公噸。2019年以來大陸政府工作報告多把糧食產量設定為1.3兆斤，今年是首度設為1.4兆斤。

韓俊強調，作為一個14億人口的大國，「我們必須靠自己來養活自己，別人是靠不住的，糧食安全這根弦要始終繃緊」。

他也表示，今年政府工作報告提出的1.4兆斤左右的預期目標經過努力是能夠實現的。農業農村部將深入實施「藏糧於地、藏糧於技」戰略，堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，奮力奪取全年農業和糧食豐收。

公開資料顯示，2010年全大陸糧食產量5億3,082萬噸，2024年躍升為7億2,065萬噸，首度躍上7億噸（1.4兆斤）台階。中共總書記習近平多次強調，「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，我們的飯碗應該主要裝中國糧」，糧食生產也被官媒多次指出是大陸應對各種風險挑戰的「壓艙石」。

中共 北京 習近平

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