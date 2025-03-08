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嚴打金融犯罪！陸最高檢工作報告 首披露恒大系案進度

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
大陸十四屆全國人大三次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，習近平等大陸國家領導人出席。記者陳政錄／攝影
大陸十四屆全國人大三次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，習近平等大陸國家領導人出席。記者陳政錄／攝影

大陸最高人民檢察院檢察長應勇8日作最高人民檢察院工作報告時，其中披露，指導廣東、北京等地檢察機關對「恒大系」案件42人、「中植系」案件49人審查起訴。

大陸知名房企巨頭恒大集團自2021年起爆發嚴重的流動性危機以來，涉及不法情事也一一暴露，2023年以來，市場上陸續有傳聞指出有恒大前高管被帶走調查，但後續未有公開訊息。大陸證監會去年5月對恒大地產及相關責任人作出行政處罰決定，認定其通過提前確認收入、虛增2019-2020年收入和利潤等方式實施財務造假。

另一方面，北京市公安局朝陽分局2023年11月對「中植系」所屬財富公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對解某某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施‌，值得注意的是，同一時間點，中植集團已公開承認債務規模達人民幣4,200億至4,600億元，資不抵債且存在重大持續經營風險‌。

應勇稱，2024年最高人民檢察院會同金融監管總局完善執法司法協作機制，協同開展打擊非法集資專項行動，起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪2.5萬人；會同大陸證監會等制定辦理證券期貨違法犯罪案件工作意見，參與整治私募基金領域突出風險隱患，起訴財務造假、內幕交易等證券類犯罪825人。起訴利用「虛擬貨幣」轉移犯罪所得等洗錢犯罪3,032人。

北京 恒大 詐騙

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