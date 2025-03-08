中國最高檢工作報告 嚴打敵對勢力滲透顛覆分裂活動

中國最高人民檢察院檢察長應勇今天在14屆全國人民代表大會第3次會議作出最高檢工作報告表示，堅決維護國家安全，依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。

據陸媒澎湃新聞，應勇在工作報告中表示，最高檢指導新疆等地檢察機關建立反恐怖反分裂檢察辦案協作配合機制，持續推進反恐維穩法制化常態化。貫徹港區國安法，會同最高法、國家安全部等制定依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整。

應勇又表示，最高檢會同金融監管總局打擊非法集資專項行動，2024年檢察機關起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪2.5萬人。最高檢指導廣東、北京等地檢察機關對恆大系案件42人、中植系案件49人審查起訴。

應勇在工作報告中又指出，2024年檢察機關起訴破壞社會主義市場經濟秩序犯罪13.7萬人，年增13%。最高檢加強監督有關查封、扣押、凍結等強制措施，堅決糾正利用刑事手段干預經濟糾紛、違規異地執法和趨利性執法等問題，最高檢督辦31件重點案件。

應勇表示，過去一年檢察機關協同健全網路綜合治理體系，起訴網路犯罪27.2萬人。依法懲治電信網路詐騙犯罪，起訴7.8萬人，年增53.9%。最高檢會同最高法、公安部制定辦理跨境電信網路詐騙等刑事案件工作意見，聯合公安部督辦涉緬北電信網路詐騙等重大案件，指導浙江檢察機關對緬北明家犯罪集團及關聯犯罪集團成員39人提起公訴、依法嚴懲。

應勇又表示，過去一年來檢察機關受理各級監委移送職務犯罪2.7萬人，起訴2.4萬人，分別年增37.8%和34.9%，其中起訴前中共貴州省委書記孫志剛、中國銀行股份有限公司前黨委書記、董事長劉連舸等前省部級幹部34人。

應勇表示，今年會積極融入進一步全面深化改革，堅決維護國家安全和社會穩定，推動檢察工作高質量發展，並提到要「維護港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益」。