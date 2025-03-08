反歧視調查全球首例 陸官媒：妄圖通過加稅討好美國，中方將堅決回擊

針對加拿大去年對大陸製造電動車、鋼鐵和鋁產品課徵關稅，大陸商務部今天提出對加拿大豌豆、水產品、豬肉等產品加徵關稅作為反歧視措施。大陸商務部發言人表示，中方敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。大陸官媒央視的資深政經記者玉淵譚天則稱，這是全球首例也是中國發起的第一起反歧視調查並採取反歧視措施，恰恰說明中方捍衛自身合法利益的能力和決心。

大陸商務部發言人8日以「答記者問」的形式對此回應，加方不顧中方多次反對和勸阻，未經調查，對自華進口的相關電動車輛、鋼鐵和鋁等產品採取單邊限制措施，破壞中加經貿關係，中方對此強烈不滿，堅決反對。依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部於2024年9月26日正式就加對華相關限制性措施發起反歧視調查。

大陸商務部發言人並稱，經調查，加拿大相關被調查措施構成歧視性限制，影響了正常貿易秩序，損害中國企業正當合法權益。中方決定根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國關稅法》等法律規定，對自加進口部分商品加徵關稅。

玉淵譚天撰文指出，這是全球首次有國家採取反歧視措施，因此具有「歷史意義」。他表示，世界貿易組織前身關稅暨貿易總協定論（GATT），美西方國家率先制定和實施貿易規則，「反傾銷」和「反補貼」等措施都是美西方國家率先使用。現在「反歧視」這一調查工具由中國率先使用，在世界貿易格局趨於混亂局面下，讓中國個維護自身利益的的工具箱中多了一個工具。

玉淵譚天指控，加拿大的加稅行為完全就是政治操弄，就是要針對中國。針對這種明顯的歧視性作法，中國發起了全球首例反歧視調查。

但他指出，中國從發起調查到採取反歧視措施，每一個環節都有充分的法律作為支撐。它是依據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條、第三十七條做出的。他表示，中方的調查非常規範，整體調查歷時半年，過程大致分為包括蒐集客觀事實、評估加拿大對華做法的實質、評估大陸企業所受影響和廣泛聽取行業意見。屬於開創性地運用新的調查工具，「恰恰說明瞭我們捍衛自身合法利益的能力和決心。」

其中關於大陸企業受到影響中，玉淵譚天表示，大陸對加拿大的電動車出口，從8月的8972輛直線下滑到12月份的100輛，下降幅度99%。鋼、鋁企業都受到不同程度的衝擊。

他指出，中國設置和啟動了此一調查，是對違反了世貿組織「非歧視原則」做法的有力回應，具有制度上的創新性。並且說明了中國維護自身合法利益的能力和決心。

玉淵譚天強調，大陸的反歧視規定適用於對華歧視的所有國家和地區，「如果有哪些國家試圖和美國進行所謂的利益交換，妄圖通過對華加徵關稅的方式來討好美國，來換取美國免除對自己國家的加徵關稅，那中方同樣也會動用這一反歧視工具進行堅決回擊。」