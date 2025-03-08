陸兩高報告提「懲獨22條」 稱對台獨嚴懲不貸

大陸最高法、最高檢8日在人大會議發表工作報告，均提到去年制定實施了「懲獨22條」。大陸最高人民法院院長張軍表示，大陸對宣揚 「台獨」分裂主張、實施 「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

大陸十四屆全國人大三次會議，8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，在人大委員長趙樂際報告人大常委會工作後，由大陸俗稱「兩高」的最高人民法院、最高人民檢察院發表工作報告。

大陸最高人民法院院長張軍在回顧去年工作時，一開始就提及，以嚴格公正司法維護國家安全與社會穩定，全面貫徹整體國家安全觀，堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，切實防風險、保安全、護穩定。

就堅決維護國家政治安全。張軍說，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。深化反分裂反恐怖鬥爭，推動反恐維穩法治化常態化。 「兩高三部」制定實施 《關於依法懲治 「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。對宣揚 「台獨」分裂主張、實施 「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

大陸最高人民檢察院院長應勇也在回顧去年工作，第一項強化檢察履職，就提到促進更高水準平安中國建設，貫徹整體國家安全觀，堅決維護國家安全等。

其中包括，依法嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。指導新疆等地檢察機關建立反恐怖反分裂檢察辦案協作配合機制，持續推動反恐維穩法治化常態化。和貫徹港版國安法，及會同最高法、國家安全部等制定依法懲治 「台獨」頑固分子分離國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一與領土完整。

就去年最高法工作，張軍還重點細數有關掃黑除惡、酒店偷拍、緬北跨境電詐犯罪、貪汙，和足球領域，涉及惠農資金、校園餐等貪腐，及非法集資、洗錢，和對人口販子余華英等性質極為惡劣的判處死刑等。

應勇還提到，去年大陸最高檢依法辦理涉港澳台案件，深化與港澳司法交流合作，指導福建、浙江、江蘇等地檢察機關完善涉台檢察聯絡機制，維護港澳台同胞權益。

展望2025工作安排，張軍說，要為高品質完成 「十四五」規劃目標任務、為實現 「十五五」良好開局打牢基礎提供強力司法服務。第一項，穩中求進，緊扣推進中國式現代化履職盡責中，就包括深入反滲透反間諜反分裂反恐怖反邪教鬥爭，和推進掃黑除惡常態化，服務打好反腐敗鬥爭攻堅戰，以及嚴厲打擊非法金融活動，依法懲治資本市場違法犯罪等內容。

張軍還提到，要依法反制非法制裁和 「長臂管轄」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。服務海洋強國建設，還有強化港澳台僑同胞權益保護。