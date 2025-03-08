人大常委會報告　趙樂際：制定民營經濟促進法、金融法

大陸十四屆全國人大三次會議，8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸全國人大委員長趙樂際報告人大常委會工作，他在回顧過去一年工作時，提到組織「香港、澳門、台灣代表赴河南、山西、廣燈、甘肅、海南等地視察調研」，並就今後一年任務表示，已預安排審議34件法律案，包括制定民營經濟促進法、金融法、金融穩定法等。

趙樂際表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，大陸經濟運作整體平穩、穩中有進，高品質發展紮實推進，改革開放持續深化，民生保障紮實有力，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

他提到，一年來，人大共審議審議法律案39件，決定批准條約、重要協定12項，和組織香港、澳門、台灣代表赴河南、山西、廣東、甘肅、海南等地視察調查，以及主動加強對外宣介等。就對外宣介，他說，針對個別國家議會在涉華核心利益議題上的錯誤行徑，嚴正發聲，堅決駁斥，維護國家主權、安全、發展利益。

今後一年的工作，趙樂際首先提到，發展「全過程人民民主」，穩中求進推動人大工作高品質發展，為以中國式現代化全面推動強國建設、民族復興偉業作出新貢獻。

在高品質推動立法工作上，趙樂際揭露，已預安排審議34件法律案，包括圍繞健全全過程人民民主制度體系，修改村民委員會組織法、城市居民委員會組織法；圍繞著鑄牢中華民族共同體意識、推進中華民族共同體建構，制定民族團結進步促進法。

以及，圍繞健全社會主義市場經濟法律制度,，制定民營經濟促進法、國家發展計畫法、金融法、金融穩定法、耕地保護與品質提升法，和修改反不正當競爭法、企業破產法、農業法、漁業法、民用航空法、銀行業監督管理法。還有，制定涉及生態、國家安全體系的原子能法、突發公共衛生事件應對法、網路安全法、治安管理處罰法。還有，加強涉外領域的立法，修改對外貿易法，及圍繞人工智能、數位經濟、大數據等新興領域加強立法研究。