中印關係回暖？印外長：正與陸方討論兩國關係可預期且正向的軌道

繼中印領導人去年睽違五年會見，並就邊境問題達成協議後，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）5日表示，印度正與中國大陸討論如何使兩國關係走上更加可預測且正向的軌道。大陸學者認為，自去年中印領導人會見之後，印度高官對於中印關係的態度越發務實。

印度新德里電視台6日報導，蘇杰生5日參加英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）一場關於印度崛起與全球角色的對話中表示，目前正在與中方討論的議題包括：重啟前往中國大陸轄內宗教場所的朝聖活動、恢復兩國直飛航班、媒體記者交流等。

蘇杰生透露，雙方並考慮處理共享河域、跨境河流事務處理機制。相關機制在2020年中印在邊境發生衝突、兩國交惡之後便中斷至今，「我們正在檢視這一整套方案，負責該事務的人員正在進行協商」，他補充說道，「這並不容易，我們當然希望能儘早完成這些事宜，然後再觀察事態發展。」

陸媒《環球日報》引述印度《經濟時報》的報導，蘇杰生表示，印度希望與中國保持穩定的關係，但希望其利益得到「尊重」。兩國關係經歷數十年起伏，但真正的挑戰是在兩國崛起的同時保持平衡。

北京清華大學國家戰略研究院研究員錢峰表示，印方態度體現出中印關係的複雜性。去年中印兩國領導人會晤之後，包括蘇杰生在內的許多印度高官對於中印關係的態度越發務實。過去4年間，他們曾反復強調邊境問題是影響中印關係的關鍵，認為不解決邊境問題，中印關係就無法恢復和平與穩定。但如今其表態有所變化，表達出希望與中國保持穩定關係的願望。

錢峰認為，若雙方能繼續沿著兩國領導人「互為發展機遇、互不構成威脅」、「是合作夥伴而非競爭對手」等重要共識，不斷相向而行，通過對話妥處分歧和敏感問題，在發展中印當前最大的「公約數」上尋找更多利益交匯點，中印關係重回健康發展軌道未來可期。