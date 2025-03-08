批美以芬太尼為由加徵20%關稅毫無根據！陸商務部：是霸凌主義行徑

大陸商務部昨7日晚間在官網以發言人答記者問形式，針對美國指控的芬太尼問題，敦促美國客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，不要一味「甩鍋推責」。以芬太尼為由對中國產品加徵20%關稅是毫無根據的。

記者問道，美國國務院新聞辦公室近日發布了《中國的芬太尼類物質管控》白皮書。請問中國對易製毒化學品出口貿易有何規定？對管制的芬太尼類物質前驅物出口有何管理規定？

發言人答稱，近日發布的《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，向各界人士和國際社會全面、深入地介紹了中國的芬太尼類物質管控立場、舉措和成效。

他表示，白皮書充分說明美方以芬太尼為由對中國產品加徵20%關稅是毫無根據的，是典型的保護主義、單邊主義和霸凌主義行徑。中方敦促美方糾正錯誤做法，客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，不要一味「甩鍋推責」。

他表示，中國建立了完備的易製毒化學品法律體系和管理制度，形成以《易製毒化學品管理條例》為基礎，以《非藥品類易製毒化學品生產、經營許可辦法》《易製毒化學品購銷和運輸管理辦法》《藥品類易製毒化學品管理辦法》《易製毒化學品支持進出口管理規定》《易製毒化學品進出口國際核算系統為防製毒化學品支持進出口管理法規》。公安、商務、緊急管理、衛生健康、海關、藥品監督管理等部門依職責，對易製毒化學品的生產、經營、購買、運輸、進出口等各環節進行監管。

中國目前已將4-ANPP、NPP、4-AP等5種芬太尼類物質前驅物列為易製毒化學品進行管理。在出口管理方面，依相關法律規定，商務部會同公安部，對包括上述5種芬太尼類物質前驅物在內的易製毒化學品，實施嚴格的出口許可審批和國際核查。

他表明，商務部審批出口許可證前，先由公安部透過聯合國國際麻醉品管制局的「出口前通知書系統（PEN）」，向進口國政府主管部門發送核查請求。商務部在收到公安部轉來的確認出口合法性的核查結果後，依法為相關企業辦理出口許可證。出口時，海關部門依據企業申報資料及提供的出口許可證，辦理通關手續。

發言人稱，中國政府推出了《關於建立易製毒化學品資訊化追溯體系的指導意見》，推動建立易製毒化學品產品標識和可追溯性監管制度，實現對其生產、經營、購買、運輸、進出口各環節的動態全程監控，積極預防、堅決打擊非法出口。同時，注重發揮產業協會作用，實施信用等級管理，促進企業自律。