美眾議員要求三家中國電信公司詳細說明與中國軍方及政府的聯繫

路透社報導，美國眾議院小組領導人要求中國三家頂級電信公司詳細說明它們與中國軍方和政府的任何聯繫，理由是這些公司在美國的存在可能會帶來國家安全擔憂。

根據路透社週五看到的信件，眾議院中國事務特別委員會民主黨領袖克利胥納莫提（ Raja Krishnamoorthi ）和委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar ）要求中國移動、中國電信以及中國聯通，在3月31日之前回答一系列問題。

報導稱，議員們擔心，這些公司可能會利用它們在美國的雲端和網路業務來獲取美國數據，並將其提供給北京。議員們並引用了路透社2024年的一份報告，該報告披露了商務部對此事的調查。

根據路透社看到的一封致上述公司的信函，議員們寫道，「中國電信在美國正在進行的業務，特別是在互聯網骨幹交換和雲計算環境中的業務，可能……允許中國共產黨進行未經授權的數據訪問、間諜活動或破壞活動。」

他們補充說，「鑑於中國政府對美國電信網路的攻擊日益激烈，該公司與中國情報部門有記錄的聯繫引發了緊迫的國家安全問題。」

報導稱，這些公司尚未立即回應路透社的置評請求。

這些信件表明，在中國主導的一系列針對美國電信基礎設施的攻擊之後，美國兩黨對中國電信公司在美國業務的擔憂日益加劇。

參議院情報委員會民主黨高層馬克．沃納將「鹽颱風」（Salt Typhoon）攻擊描述為「我(美)國歷史上最嚴重的電信駭客攻擊」，該攻擊洩露了數百萬美國人的敏感數據。

信中還補充說，與中國國家安全部有關的「伏特颱風」（Volt Typhoon）組織正在發起美國聯邦調查局所稱的中國「歷史上最重大的網路間諜活動」。但北京方面否認對此負責。

報導稱，中國電信、中國移動和中國聯通長期以來一直是華盛頓瞄準的目標。美國聯邦通訊委員會（FCC）於2019年拒絕了中國移動在美國提供電信服務的申請，並於2021年和2022年撤銷了中國電信和中國聯通的授權。2024 年 4 月，FCC 進一步表示，一旦網路中立新規則生效，將禁止這些公司提供寬頻服務。但網路中立規則被法院阻止了。

議員們表示，沒有什麼可以阻止中國電信公司提供雲端服務和美國批發網路流量的路徑，這使他們能夠存取美國人的資料。