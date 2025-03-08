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習近平會軍方 強調深入查處腐敗

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
習近平7日下午，出席大陸十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。取自大陸國防部發布
習近平7日下午，出席大陸十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。取自大陸國防部發布

解放軍近年颳起反腐風暴，火箭軍、軍工系接連震盪下，中共總書記習近平昨天出席大陸全國兩會人大解放軍團組會時強調，要把監管擺在更突出位置，深入查處腐敗問題，確保「廉潔托底」。還有要堅持勤儉建軍，加快發展新質戰鬥力。

新華社報導，習近平在人大解放軍團組上坦言，解放軍建設「十四五」規畫實施四年多來，取得一系列重大成果，同時也面臨不少矛盾和問題。

習近平指出，要加緊解決規畫執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，和善於運用現代管理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比等。

要強化軍地合力，用好地方優勢力量和資源，提高軍隊建設質量和效益。要抓住大陸新質生產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平強調，要把監管擺在更突出位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，「深入查處腐敗問題」。要更好發揮監管對規畫執行的服務和促進功能，確保規畫收官「質量托底、能力托底、廉潔托底。」

報導稱，會議由中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。會上，還有六位代表，分別就統籌武器裝備試驗鑒定資源、創新規畫執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源發言，提出意見建議。

在此之前，習近平已於五日出席人大江蘇代表團審議，六日探望參加大陸全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會。

中共 習近平 解放軍

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