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王毅：台灣唯一稱謂是中國台灣省

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸外交部長王毅說，台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」。記者陳政錄／攝影
大陸外交部長王毅說，台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」。記者陳政錄／攝影

大陸全國人大會議昨天舉行外交主題記者會，大陸外長王毅表示，聯合國大會二七五八號決議杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，王毅並痛斥日本仍有人與「台獨」勢力暗通款曲，應謹記「借台灣生事，就是給日本找事」。

昨天是王毅前年回鍋外長後第二次主持人大的外交記者會，共回答二十三個問題，其中在回覆香港和日本記者提問的問題時，大篇幅談及台灣。

首先，就港媒提問，有個別國家認為聯大二七五八號決議沒有明確台灣主權歸屬。王毅回覆抨擊，這種論調十分荒謬危險，抗日戰爭勝利，「使台灣重回中國版圖」，開羅宣言、波茨坦公告都明確規定，「要把日本竊取的台灣歸還中國」，「這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分」。

他稱，一九七一年聯大通過二七五八號決議，徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。

王毅說，鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。堅持一個中國就應該反對任何形式的「台獨」，「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車，「中國終將統一，也必將統一」。

另，日媒提問日中關係，王毅簡單回覆後話鋒一轉稱，今年是「中國人民抗日戰爭勝利八十周年」，痛斥當年日本軍國主義罪責，並表明「一個中國原則」是中日關係的政治基礎。

王毅說，台灣回歸中國已經八十年了，日本仍有人不思反省，與「台獨」勢力暗通款曲。他正告這些人，與其鼓吹「台灣有事，日本有事」，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。

值得注意的是，王毅「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」這一句話，成為當天陸方輿論操作重點，有上百名藝人、包括台灣藝人微博轉發央視貼文。

台獨 日本 王毅 聯合國

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