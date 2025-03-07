侯佩岑表態「中國台灣省」遭轟：錢她在賺 豆腐我們被吃

大陸「兩會」近期展開，陸外長王毅7日強調「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，女星侯佩岑也轉發「央視」相關貼文，成首位表態的台灣藝人。對此，台灣基進秘書長吳欣岱在臉書指出，像侯佩岑這樣的人「錢都她在賺，豆腐都我們被吃」實在是也該好好譴責。

吳欣岱指出，她剛好兩個月前發「講中國就講中國，不要再說大陸囉」的影片也被網軍出征，觸及十六萬，讚數兩千多，留言就有一千五百則，大幅超出正常數字。「Instagram的留言內容除了台灣人深表認同之外，還有很多簡體字恐嚇，武統第一個就找到我。」

吳欣岱表示，上千則留言連續兩個月都每天新增幾十則，應該有人在投資源刻意巡。

她說「大陸」這個詞，其實本來就是統戰用語。國台辦統戰對台宣傳用語就已經明示，只有在對台灣人的時候會自稱大陸。

但有一些留言也實在讓人無法反駁，因為依照中華民國憲法，的確也是稱中華民國大陸地區，陸委會也還在。「總之，我們心中所想，和現實情況還有一些差距要靠大家一起努力。」