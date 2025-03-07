出席人大「台灣代表團」審議 王滬寧：堅決反獨

大陸全國政協主席王滬寧7日下午，參加大陸十四屆全國人大三次會議台灣代表團審議，表示堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸交流合作、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

據央視新聞聯播，王滬寧7日下午參加人大台灣代表團審議，表示要深入學習領會「習近平總書記關於對台工作的重要論述」和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」。

他還說，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸交流合作、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

今天，央視新聞發布中共中央政治局常委出席人大團組會議的訊息，包括中共總書記習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議，和中共中央書記處書記蔡奇出席青海團組，大陸國務院副總理丁薛祥出席香港、澳門團組等。

在此之前，王滬寧4日在政協會議開幕式作政協常委會工作報告，涉台內容僅在回顧二○二四年工作時，於第四點「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」中提到，舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會；今年主要工作則提到，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

每年，大陸全國兩會都有出現所謂的「台灣省全國人大代表」，即「台灣省代表團」，根據官方名單，今年共十三人，李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。每年兩會期間，「台灣省代表團」也都會舉行團組會議，就台灣議題表態。

今年，大陸全國人大「台灣省代表團」團組會議的媒體開放日，預計為3月9日，屆時這些「台灣省代表」將在會上發言，並預計接受訪問。

目前，習近平還尚未在下團組會議時，發表涉台發言。