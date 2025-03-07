習近平出席解放軍團組會 強調深入查處腐敗問題

大陸全國「兩會」召開，在共軍近年颳起反腐風暴，火箭軍、軍工系接連震盪下，中共總書記習近平7日下午出席人大解放軍團組會時，強調要把監管擺在更突出位置，深入查處腐敗問題，確保「廉潔托底」。還有要堅持勤儉建軍，加快發展新質戰鬥力。

據新華社，習近平7日下午出席大陸十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。在此之前，他已於5日，出席人大江蘇代表團審議，和在6日探望了參加大陸全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會。

7日在人大解放軍團組上，習近平坦言，共軍建設「十四五」規劃實施4年多來，取得一系列重大成果，同時也面臨不少矛盾和問題。

習近平指出，要加緊解決規劃執行中的堵點卡點問題，強化跨部門跨領域跨軍地統籌，和善於運用現代管理理念和方法手段，持續完善戰略管理制度機制，要堅持勤儉建軍，科學配置國防資源投向投量，提高經費使用精準度和效費比等。

習近平指出，完成共軍建設「十四五」規劃目標任務，離不開國家經濟社會發展大體系支撐。要強化軍地合力，用好地方優勢力量和資源，提高共軍建設質量和效益。要抓住大陸新質生產力蓬勃發展機遇，創新戰鬥力建設和運用模式，健全先進技術敏捷響應和快速轉化機制，加快發展新質戰鬥力。

習近平還強調，要展開規劃執行全過程專業化評估，以及，要把監管擺在更加突出的位置，構建完備有效的監管體系，加強融合監督、聯合審計，「深入查處腐敗問題」。還有，要更好發揮監管對規劃執行的服務和促進功能，確保規劃收官「質量托底、能力托底、廉潔托底。」

據新華社，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。會上，還有六位代表，分別就統籌武器裝備試驗鑒定資源、創新規劃執行管理、提高經費使用管理效益、加強軍工產能保障、推進國防陣地工程建設、用好新興領域資源發言，提出意見建議。