教育部已對大陸多校下手 海基會：若需轉學將提供協助

日前教育部分兩波宣布對大陸10所學校的禁令，後續情況是否有配套或者民間反應？海基會對此表示，若是學生有轉學的需求來反映的話，我們也會儘量的提供資訊、提供他們「各式各樣的協助」。

海基會副秘書長黎寶文7日下午首次主持背景說明會時，面對本報記者詢問教育部禁令的後續，表示目前海基會這邊沒有接到民眾反應，但是如果後續學生有任何的需求，包含前往大陸就讀前不清楚的資訊，將會加強宣導，若是學生反映有轉學的需求，海基會也會儘量提供資訊、提供他們各式各樣的一個協助。

他表示海基會完全支持目前政府的做法，這也是政府目前的一個政策。若跟國際比較，國際上對於「國防七子」的管制，事實上美國跟世界各國都有類似的管制，台灣並不特別，這7所大學在美國都被列在出口管制清單上面，因為美國特別擔憂這7所學校可能會在軍民兩用的技術上有竊密的情況發生，列入清單後進一步避免以交流的名義產生竊密風險，也在相關的人員管制上、簽證申請上都有相關限制，可見這是一個「國際趨勢」，台灣只是也擔憂交流的過程當中可能會出現相關的風險，所以在這一方面也做出了類似管制。

至於現在是招生季節，海基會或陸委會是否會向高中生宣導對這幾所大陸學校的新政策？黎寶文說，如果民眾有需求，海基會就會提供相關的一個資訊，這一部分一定是沒有問題的，還有媒體上面的討論，「相信也會達到一定程度的效果，讓大家更加的清楚」。

他重申，學生或者是家長有對於前往中國大陸留學有任何不清楚的部分，包含權益的部分，或者是說相關的大學背景是不是可能有統戰或者洩密疑慮，是不是屬於軍事產業的一部分，如果不清楚都非常歡迎來詢問海基會。

他也強調，這兩種情況還是有點不太一樣的，因為第一波宣布的三所大學，主要是學歷認證的一個問題，所以這一部分可能跟學生的權益就會比較直接的相關。但是第二波所宣布的「國防七子」，主要是交流的問題，所以在這一方面可能跟學生就讀或者是就學權益的部分可能是比較少的，可能是相關的研究人員，或者是說未來要到這些地方去做交流，這一部分可能是會衝擊比較大。