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回應王毅涉台談話 陸委會：應務實理性處理兩岸關係

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會7日下午回應中共外長涉台談話，強調北京當局意圖矮化中華民國主權地位，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。圖／聯合報系資料照片
陸委會7日下午回應中共外長涉台談話，強調北京當局意圖矮化中華民國主權地位，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。圖／聯合報系資料照片

中共政治局委員兼外長王毅7日上午在記者會上，針對台灣議題發表談話，強調聯大2758號決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，「台灣地區在聯合國唯一稱謂就是中國台灣省」，對此陸委會表示，北京當局意圖矮化中華民國主權地位，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

針對王毅的說法，陸委會表示，聯大第2758號決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會重申，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。北京當局意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

最後陸委會強調，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，並與友好國家合作，維護我國家主權及台灣整體利益。

稍早王毅公開指出，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

主權 聯合國 陸委會

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