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傅崐萁訪港團員被捕 香港人大代表：是個別事件，會依法處理

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

外交部長林佳龍爆料，國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月率團赴港時，一名女團員被拘捕，陸委會證實該員遭港警指控涉及刑事案件。對於此事是否讓台人產生赴港疑慮，在7日下午召開的大陸全國人大香港團組會上，受訪香港人大代表認為，這畢竟是一個個別事件，相信香港法治足夠健全，會依法依規處理。

大陸十四屆全國人大第三次會議在北京召開，7日下午舉行香港代表團全體會議，對媒體開放，就傅崐萁的團員遭捕一事在台灣引發討論，會前，部分香港代表團的大陸全國人大代表受訪做出回應。

對於該案是否可能影響台港交流？香港工聯會會長、立法會議員吳秋北說，不應該這樣去理解，因為畢竟是一個個別事件，若涉及詐騙就是犯罪，要依法制裁辦案，不至於影響兩岸關係。

吳秋北還說，現在香港以及其他地方，都有各種各樣的詐騙案層出不窮的情況，所以各方面都應該加強打擊。

中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩說，香港的法律法治是很健全的，相信港方下一步處理會按部就班，符合法治原則，香港特區政府也會有很清晰的說明，不會讓人覺得有所疑慮。

香港歌手鄺美雲也認為，香港是開放的地方，如果沒有違法就沒有問題。

另對台灣傳出擬以國安為由，收緊港人來台居留後申請定居的規定，凌友詩認為，若真的收緊，會讓香港一般民眾覺得傷心難過，因為很多港人喜歡台灣的小吃、風土人情等，應該讓更多香港和大陸人多過去台灣。

林佳龍日前在網路直播節目專訪披露，與傅崐萁同行的一名旅行業者在入境香港時被捕，至今仍未獲釋，陸委會隨後證實，該員是被香港警方指控涉及刑事案件。接著，陸委會副主委梁文傑在記者會上說，當事人背景單純，很難與政治或國安因素掛勾，希望香港可以在走完相關程序後給出說明。

對於該案，一度傳出是因該員25年前在香港涉犯洗錢。另，據港媒香港01報導，當事人是涉及一起案發於2019年，假冒大陸官員的詐騙案，受害人損失達港幣329萬元，其中一個涉案帳戶由該員所有。

大陸全國人大香港代表團全體會議在北京人民大會堂內的香港廳舉行。記者陳政錄／攝影
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大陸全國人大代表、中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩說，相信港府會做出清晰的說明。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大代表、中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩說，相信港府會做出清晰的說明。記者陳政錄／攝影
大陸十四屆全國人大第三次會議在北京召開，7日下午舉行香港代表團全體會議，對媒體開放。記者陳政錄／攝影
大陸十四屆全國人大第三次會議在北京召開，7日下午舉行香港代表團全體會議，對媒體開放。記者陳政錄／攝影
香港工聯會會長、立法會議員吳秋北認為這是個別事件。記者陳政錄／攝影
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傅崐萁 詐騙 香港

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