傅崐萁訪港團員被捕 香港人大代表：是個別事件，會依法處理

外交部長林佳龍爆料，國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月率團赴港時，一名女團員被拘捕，陸委會證實該員遭港警指控涉及刑事案件。對於此事是否讓台人產生赴港疑慮，在7日下午召開的大陸全國人大香港團組會上，受訪香港人大代表認為，這畢竟是一個個別事件，相信香港法治足夠健全，會依法依規處理。

大陸十四屆全國人大第三次會議在北京召開，7日下午舉行香港代表團全體會議，對媒體開放，就傅崐萁的團員遭捕一事在台灣引發討論，會前，部分香港代表團的大陸全國人大代表受訪做出回應。

對於該案是否可能影響台港交流？香港工聯會會長、立法會議員吳秋北說，不應該這樣去理解，因為畢竟是一個個別事件，若涉及詐騙就是犯罪，要依法制裁辦案，不至於影響兩岸關係。

吳秋北還說，現在香港以及其他地方，都有各種各樣的詐騙案層出不窮的情況，所以各方面都應該加強打擊。

中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩說，香港的法律法治是很健全的，相信港方下一步處理會按部就班，符合法治原則，香港特區政府也會有很清晰的說明，不會讓人覺得有所疑慮。

香港歌手鄺美雲也認為，香港是開放的地方，如果沒有違法就沒有問題。

另對台灣傳出擬以國安為由，收緊港人來台居留後申請定居的規定，凌友詩認為，若真的收緊，會讓香港一般民眾覺得傷心難過，因為很多港人喜歡台灣的小吃、風土人情等，應該讓更多香港和大陸人多過去台灣。

林佳龍日前在網路直播節目專訪披露，與傅崐萁同行的一名旅行業者在入境香港時被捕，至今仍未獲釋，陸委會隨後證實，該員是被香港警方指控涉及刑事案件。接著，陸委會副主委梁文傑在記者會上說，當事人背景單純，很難與政治或國安因素掛勾，希望香港可以在走完相關程序後給出說明。