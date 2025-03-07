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南海局勢將穩定了？王毅：「南海行為準則」已完成三讀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共外長王毅7日透露，南海行為準則案文已完成三讀。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）
中共外長王毅7日透露，南海行為準則案文已完成三讀。圖為2016年解放軍空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

中共政治局委員兼外長王毅7日上午在記者會上透露，大陸與東協國家的「南海行為準則」已完成案文三讀，大陸對達成「準則」的前景充滿信心，且「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

王毅7日五在大陸人大會議舉行的外交主題記者會上，針對南海議題作上述表示。

他指出，過去一年，在大陸與東協國家共同努力下，南海局勢保持著和平穩定，「仍然是全球航行飛越最安全，也是最繁忙的海域」。大陸與印尼就海上共同開發簽署了政府間共識文件。大陸與馬來西亞啟動了海上問題雙邊對話，大陸「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

實踐證明，沒有對話解不了的難題，也沒有合作達不成的目標。

王毅表示，實現南海的睦鄰友好、長治久安，靠信任，也要有「規矩」，關鍵是要落實好「南海各方行為宣言」、制定好「南海行為準則」。

他指出，在大陸推動下，「準則」的磋商進程正在加快，已經完成了案文三讀，「我們對達成『準則』的前景充滿信心」。他最後重申大陸願同東協國家一道，加強對話，排除干擾，聚同化異，儘早達成「準則」，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

針對大陸與菲律賓的南海爭端，王毅提到，大陸將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，在管控仁愛暗沙（陸稱民主礁）、民主礁（陸稱黃岩島）時也會根據實際需要體現人道主義精神，但「侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄」。

他還引述某個國際論壇某位官員的說法，以「皮影戲」形容菲律賓與大陸的摩擦，強調「菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。人們已經沒有興趣再看這出不斷重複的鬧劇了」。

另外就電詐園區案，王毅指出，臨近邊界的緬甸北部地方的電詐園區已全部清除，大陸、泰國、緬甸、寮國四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊，「我們的任務就是斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網路電詐這顆毒瘤」。

此前，2月21日大陸和東協國家在印尼雅加達舉行落實「南海各方行為宣言」第23次高官會，也是今年首場，據大陸外交部通稿，當時各方充分肯定「南海行為準則」磋商取得的積極進展，同意做好下階段規劃設計，「加快磋商進程，爭取早日達成『準則』」。

公開資料顯示，「南海行為準則」2018年形成單一磋商文本草案，當年大陸總理李克強表示希望3年內達成，隔年各方完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀，但直到2023年7月才完成第二輪審讀，同年10月啟動第三輪審讀。

南海 東協 王毅

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