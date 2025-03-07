涉美問題「火力全開」！批美部署中導 王毅：印太戰略敗事有餘

今年大陸全國「兩會」在美國總統展開第二任期不久後舉行，使得今天的外交主題記者會上，大陸外長王毅對涉美問題「火力全開」，他就美國部署中導一事表示，中國堅決反對，地區國家也不歡迎，美方印太戰略除了挑起事端，製造分歧，什麼也沒有。「可謂成事不足，敗事有餘。」

大陸全國「兩期」在北京召開，7日舉行人大會議外交主題記者會，王毅回答多個涉美問題。就巴基斯坦記者說，中國一直將周邊作為安身立命之所，但美國在本地區部署中導，如何看待周邊形勢，王毅做上述回應。

王毅首先表態，本世紀以來，亞洲保持快速增長，成為全球發展高地，和平穩定綠洲。這一局面來之不易，值得珍惜呵護。亞洲既是中國的安身立命之所，也是中國和亞洲各國的共同家園。

他說，鄰里之間難免有磕磕碰碰。歷史遺留問題，現實利益矛盾，都需要妥善處理。但我們相信家和萬事興，只要秉持共同家園的理念，堅持「命運共同體」的方向，平等協商，互諒互讓，就一定能夠化解分歧，合作共贏。中方也將繼續擴大對周邊國家的開放包括單邊開放，與周邊國家共享更多發展紅利。

王毅抨擊，至於美國要在地區部署中導，中國堅決反對，地區國家也不歡迎。他質疑，美方推出所謂「印太戰略」這麼多年了，為地區國家做了什麼？除了挑起事端，製造分歧，什麼也沒有。「可謂成事不足，敗事有餘。」

另對美國國務卿盧比歐表示，如果巴拿馬不與中國保持距離，美將對巴採取措施等拉美議題。王毅表示，和拉美國家交往，中方始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。

至於川普對表示接管、擁有加沙地帶等，王毅說，加沙屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分。任何強制改變加沙地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動蕩。

他說，大國如果真的關心加沙人民，就應該推動加沙全面持久停火，加大人道主義援助，秉持「巴人治巴」原則，為加沙重建作出貢獻。

稍早，王毅還對川普對外、對華政策，和中美科技競爭等議題做出回應。