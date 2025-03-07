王毅兩會外長記者會 「全球南方」成關鍵詞

大陸十四屆全國人大三次會議記者會7日上午由中共外長王毅出席，整場記者會他多次提到「全球南方」，包含「風從南方起，潮自南方來」、世界穩下來、好起來，「全球南方是關鍵」。針對聯合國議題，王毅則再次重申，「中國」是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。「我們無意另起爐灶，也不支持任何國家推倒重來」。

本場記者會的主題是「中國外交政策和對外關係」，王毅全場提及「全球南方」的次數，高達22次，是去年外長記者會（11次）的兩倍，可謂是中共外交當前的重要關鍵字之一。

2025年的國際形勢可能會更加變亂交織，對於中共國外交又將發揮什麼作用，王毅指出，中共外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。他強調「我們從不惹事，更不怕事。任何極限施壓、威脅訛詐，都無法撼動14億中國人民的眾志成城，都不能阻擋中華民族偉大復興的歷史步伐」。他重申，將繼續拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，「與全球南方譜寫團結自強的新篇章」。

王毅並深度解釋全球南方相關議題，指出當今世界風起雲湧，「風從南方起，潮自南方來，全球南方卓然壯大是這個時代最鮮明的標誌」。如今的全球南方，經濟總量全球占比超過了40%，對世界經濟增長的貢獻率達到了80%，已經成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。

王毅強調，世界百年大變局下，東西南北關係出現此消彼長的歷史性變化。展望未來，要讓世界穩下來、好起來，「全球南方是關鍵」。

他表示金磚正在成為全球南方合作的「主心骨」，增長的「發動機」，要把「大金磚」更加做大做強，讓全球南方的前進動力更加強勁充沛。而除大陸主辦上合峰會外，巴西、南非今年還將分別主辦金磚和二十國集團峰會。「我們要在國際上發出一致聲音，維護共同利益，不斷提升在全球治理中的代表性和話語權」。

針對今年是聯合國成立80周年，王議提到，二戰結束前後，國際社會做出的最重要決定就是成立聯合國，打造一個維護世界和平、開展全球治理的最主要平台。事實證明，聯合國經受了考驗，發揮了作用。王毅說，現在形勢又發生了很大變化，「單邊主義抬頭，強權政治氾濫，有的國家對聯合國提出了這樣那樣的質疑」，但大陸認為，「矛盾越是複雜，越要突出聯合國的重要地位；挑戰越是緊迫，越要維護聯合國的應有權威」。

王毅指出，各國都希望避免世界重回叢林法則，為此，首先要築牢主權平等的基石，承認國家不分大小強弱，都是國際社會平等一員，不能誰「胳膊粗」、「拳頭大」，誰就說了算。二是要堅持公平正義的原則，反對少數國家壟斷國際事務，全球南方的聲音應當得到更多傾聽，各國的正當權益應當得到充分保護。三是要恪守多邊主義的理念，秉持共商共建共用原則，以包容協作取代集團對抗，以「大團結」破除「小圈子」。四是要加強國際法治的權威，大國尤其要帶頭講誠信、講法治，反對雙重標準和選擇性適用，更不應欺行霸市、巧取豪奪。

王毅表示，中國是二戰後國際秩序的締造者和受益者，當然也是這一秩序的維護者和建設者。「我們無意另起爐灶，也不支持任何國家推倒重來」。作為安理會常任理事國，中共將做全球南方的正義代言。

王毅還就巴勒斯坦、加薩走廊議題、中非合作等重申態度。

而針對中印關係，王毅特別表示，中印關係過去一年邁出向好步伐。「做相互成就的夥伴、實現『龍象共舞』是雙方唯一正確的選擇」。王毅強調，作為兩個最大的發展中國家，我們的共同任務是加快各自國家的發展振興，雙方理應相互支持而非相互消耗，密切合作而非彼此防範，這才符合兩國和兩國人民根本利益。

王毅並表示，作為兩大文明古國，我們有足夠的智慧和能力維護好邊境地區的和平安寧，直到找到公平合理的解決方案。要堅持不以邊界問題定義兩國關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局。他還提到，作為全球南方重要成員，我們還有責任帶頭反對霸權主義、強權政治。不僅要維護兩國的正當權益，也要維護國際關係基本準則。中印攜起手來，國際關係民主化和全球南方發展壯大就大有希望。