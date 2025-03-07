花蓮陳姓業主涉香港洗黑錢案 法庭不准保釋
花蓮陳姓業主涉嫌洗黑錢，上月被香港警方拘捕並起訴，被告今早出庭，法官裁定須還押，不准保釋。
案件早上在西九龍裁判法院審訊，開庭後，法官宣布被告須還押，不准保釋。
據了解，陳姓業主涉案控罪是「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，大致就是涉及洗黑錢或不明來歷財產。
了解警方運作的消息人士向中央社記者說，一般而言，此類案件涉及警方查獲非法金錢，在銀行帳戶持有人無法合理解釋金錢來源之後，就會凍結帳戶，甚至提出控罪。
而銀行帳戶持有人可能知道或不知道金錢的來源，但在沒有合理解釋之下，警方就會刑事起訴對方。
按照香港法律，裁判法院處理較輕微的案件，刑期在2年以下。
立法委員傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚上月帶團赴港促銷觀光，新光兆豐休閒農場陳姓業主為同行成員之一，在港期間被捕，外傳涉嫌洗黑錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言