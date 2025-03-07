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陸外長王毅：台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸十四屆全國人大三次會議7日上午，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
大陸十四屆全國人大三次會議7日上午，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

大陸外長王毅7日在「兩會」的外交記者會上表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定，「尊重各國的主權領土完整就應該支持中國實現完全統一，堅持一個中國就應該反對任何形式的台獨。」

大陸全國「兩期」在北京召開，7日舉行人大會議外交主題記者會，是王毅前年回鍋大陸外長後第二次主持。

面對大會安排港媒提問，國際上有言論稱，聯合國大陸2758號決議，沒有明確台灣的主權歸屬問題，沒有阻止台灣參與國際組織，王毅回應抨擊，這種論調是在公然挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，十分荒謬和危險。散布這種論調的人，首先應該補一補基本常識。

他說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實」。今年是台灣光復80週年。「中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖」。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣佈承認《波茨坦公告》無條件投降。「這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分」。

王毅進一步表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

王毅強調，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

王毅說，主權原則是聯合國憲章的基石，任何國家、任何人都不應搞什麼雙重標準。「尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一」，堅持一個中國就應該反對任何形式的「台獨」。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是大勢所趨、大義所在。「台獨」分裂只會玩火自焚，「以台制華」無異於螳臂擋車。中國終將統一，也必將統一。

大陸外交部長王毅說，台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」。記者陳政錄／攝影
大陸外交部長王毅說，台灣在聯合國唯一稱謂是「中國台灣省」。記者陳政錄／攝影

台獨 王毅 聯合國

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