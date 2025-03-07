共軍參謀長：靈活開展軍事鬥爭 主動塑造有利戰略態勢

大陸「兩會」正在團組審議階段，軍事方面指標性的將領發言，接續披露。共軍中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立指出，要聚力提高攻堅質效，狠抓規劃執行、強化練兵備戰，不斷增強打贏能力，「堅定靈活開展軍事鬥爭，主動塑造於我有利戰略態勢」。

據解放軍報7日在三版報導，具大陸全國人大代表身分的劉振立在參加十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團分組審議時說，過去一年，「面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，黨中央、習主席統攬全域、沉著應變、綜合施策，團結帶領全黨全軍全國各族人民順利完成經濟社會發展主要目標任務」。

劉振立強調，要錨定實現共軍建軍一百年奮鬥目標，持續深化政治整訓，不斷純正政治生態、鑄牢政治忠誠，推動政治建軍走深走實；聚力提高攻堅質效，狠抓規劃執行、強化練兵備戰，不斷增強打贏能力；堅定靈活開展軍事鬥爭，主動塑造於我有利戰略態勢，為維護國家主權、安全、發展利益提供有力支撐，「堅決完成黨中央、中央軍委和習主席賦予的各項任務」。

另一位中共中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民則指出，「透過一年來黨、國家和軍隊事業頂壓前行、攻堅奮進的不平凡歷程，我們更加深刻體悟到習主席駕馭複雜局面、應對風險考驗的高超政治智慧和非凡魄力擔當」。

張升民強調，要「不斷夯實忠誠維護核心、堅決聽從習主席指揮的政治根基」。跟進練兵備戰狠抓戰鬥力治虛打假，持續加壓加力懲貪肅腐，突出風腐同查同治嚴糾作風頑疾，深化重點行業領域和軍地交叉地帶整肅治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅定不移把反腐敗鬥爭進行到底。

此前，解放軍報6日報導，中共中央軍委副主席張又俠在十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團分組會上強調。全軍要全力以赴拿下硬任務，要全面加強練兵備戰，加快軍事訓練轉型升級，建強新域新質作戰力量，抓實各項軍事鬥爭準備，提高打贏資訊化智慧化戰爭能力。

中共中央軍委副主席何衛東則指，要扭住打好攻堅戰的著力重點，堅持以戰領建，深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，聚力抓好軍隊建設「十四五」規劃落實。