團員香港遭扣批林佳龍洩個資延宕救援 傅崐萁：立刻下台

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前赴香港參加觀光博覽會，同團一名陳姓女團員因涉25年前洗錢案，入境時遭扣押至今。傅崐萁今日批外交部長林佳龍，陸委會當時要求保密，卻被林佳龍洩漏個資，已不適任，立刻下台，大家在援救陳女，民進黨卻是背後插刀，讓雙方協商現在無法推動，民進黨要負最大責任，無能無恥。

傅崐萁表示，非常遺憾花蓮縣政府全力推動花蓮到香港直航，去年0403大地震花蓮災情嚴重，中央兩手一攤，拒絕任何補助跟協助，所有花蓮鄉親必須自力救濟，花蓮縣府去年12月12日推動直航，一周四班，去年12月6日到香港行銷，今年參加2月20日在香港舉行的觀光博覽會，應香港旅行社的要求。

傅崐萁說，不論是去年12月6日還是今年2月18日，前往香港行銷花蓮觀光，都已經向內政部報備，也向陸委會報備，兩次赴香港過程，都有陸委會從下機開始，一路跟隨所有活動。在香港所有花蓮觀光團的行程，陸委會全程陪同，民進黨立委、側翼再三攻擊，立委去香港叫做「共匪立委」或是中共同路人，民進黨心裡完全沒有人民。

傅崐萁指出，要去香港行銷是自力救濟，為觀光、為人民生計被打成中共同路人，對很多無恥的汙衊深表遺憾。這次在香港有國人遭扣押，全部組團都是花蓮線政府的觀光團，而他本人是自費參加，因為香港有很多觀光業者，過去他在花蓮縣府服務時就有非常好的交情，團長不是他，團員也不是他，他是去協助的，拜託民進黨、外交部長林佳龍以及所有府會官員、民進黨立委、側翼，勿不斷妖魔化到香港行銷觀光，他明明就不是團長，林佳龍很清楚。

傅崐萁強調，最重要的是國人在國外受難，這位陳女只是因為25年前的舊案，該女在花蓮服務20年，這次組團去是所有觀光業者都可以參加，自費就可以隨團，陳女也是自費前來，沒有拒絕的理由。陳女被扣的第二天一大早，花蓮縣府就告訴陸委會，請陸委會援救，但陸委會說這事情要保密，到今天曝光前還是在保密的情況下，非常遺憾陸委會要求保密，卻由林佳龍洩漏個資，還適任外交部長嗎？