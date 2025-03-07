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花蓮赴港觀光團一女遭扣押 邱垂正：已由溝通平台表態
花蓮縣府日前率觀光業者前往香港招商，隨行的花蓮新光兆豐農場一名陳姓特助入境時，因疑涉25年前舊案遭當地扣留。陸委會主委邱垂正今日表示，已透過台港溝通平台，表達該案應妥善處理，也給當事人司法人權保障。
陳女於入境時因身分遭註記，被香港海關攔查，由港警單獨詢問。2月19日，花蓮縣政府獲港警通知，稱陳女疑涉舊案而遭扣押。花蓮縣府立即聯繫陸委會駐港辦事處，尋求協助。
邱垂正說，陸委會透過台港策進會、協進會的溝通平台，向港方表達，希望這個案子能夠清楚說明，妥善處理，同時也給當事人司法人權保障。今天開庭靜待結果。
關於傳出當事人不希望交保，邱垂正表示，尊重當事人的意願，當事人的公司也在積極協助，靜待結果。
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