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蔡奇要求新聞媒體著力「強信心」、「穩預期」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共政治局常委蔡奇（左4）6日在參加社會科學、新聞出版界委員聯組會時，再度要求新聞界「著力強信心、穩預期」。（新華社）
中共政治局常委蔡奇（左4）6日在參加社會科學、新聞出版界委員聯組會時，再度要求新聞界「著力強信心、穩預期」。（新華社）

大陸現在正在兩會期間，中共政治局常委分別參加不同團組審議與討論，而中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，則在新聞出版界的聯組會上表示，要鞏固壯大奮進新時代的主流輿論，「把握正確輿論導向，著力強信心、穩預期」。

據新華社，6日上午蔡奇參加了社會科學、新聞出版界委員聯組會。他指出，「有習近平總書記領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，就一定能戰勝一切風險挑戰，不斷打開事業發展新天地」。

蔡奇還表示，要堅定文化自信，堅持「兩個結合」，深化中共黨的創新理論體系化學理化研究，扎實推進學科體系、學術體系、話語體系建設，構建中國哲學社會科學自主知識體系。他強調，要鞏固壯大奮進新時代的主流輿論，堅持馬克思主義新聞觀，把握正確輿論導向，著力強信心、穩預期，打造更多精品力作，生動鮮活講好中國故事。

同日上午，中共政治局常委、政協主席王滬寧參加宗教界委員小組會。他表示，要「堅決擁護中國共產黨領導、擁護社會主義制度，全面貫徹黨的宗教工作基本方針，積極引導宗教與社會主義社會相適應」。

他並指，要系統推進大陸宗教中國化，堅持社會主義核心價值觀引領、中華文化浸潤，逐步形成符合大陸國情特點的宗教教義思想。要加強宗教事務治理法治化，引導宗教界人士和信教群眾增強國家意識、公民意識、法治意識，確保宗教活動依法、安全、有序。

大陸於1月初召開年度的「全國宣傳部長會議」，當時中共政治局常委蔡奇出席時強調，「要堅持正確輿論導向，強化經濟宣傳和預期引導，提高輿情應對能力，營造團結奮進的主流輿論」。

中共 兩會

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