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盧沙野：中國不需拉攏歐洲 烏克蘭不能僅由美俄說了算

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共前駐法國大使盧沙野，日前已出任中共政府歐洲事務特別代表，他在大陸兩會期間對於是否會拉攏歐洲表示，「中國不需要拉攏啊」。圖為他在駐法大使任內參與活動。（圖／取自中共駐法使館官網）
中共前駐法國大使盧沙野，日前已出任中共政府歐洲事務特別代表，他在大陸兩會期間對於是否會拉攏歐洲表示，「中國不需要拉攏啊」。圖為他在駐法大使任內參與活動。（圖／取自中共駐法使館官網）

中共外交走向，在美國總統川普回任後，一直受到關注，而前中共駐法大使盧沙野則在日前表示，「不需要」拉攏歐洲，並強調「中國的朋友遍天下」。對俄烏議題，他也表示，北京讚賞美俄進行接觸，但烏克蘭和平進程「不能僅由美俄說了算，至少歐洲方面就很有意見」。

據新加坡聯合早報，身兼大陸全國政協委員的盧沙野在正進行的「兩會」期間受訪時，被問及中共會不會拉攏與美國漸行漸遠的歐洲，表示「中國不需要拉攏啊，中國的朋友遍天下，中國實行的獨立自主外交政策、互利共贏的外交政策，使我們能在國際上結交越來越多朋友，不需要拉攏。中國就在那兒，我們的政策就是跟所有人結交朋友」。

此外他也嚴辭批評了美國對歐及對大陸政策，指川普政府「蠻橫霸道」，大歎「我站在歐洲的立場，說實話感到有點心寒」。

盧沙野也否認北京會「乘人之危」及挑撥他國之間關係。

盧沙野也請歐洲反思，對比華盛頓和北京的對歐政策。他說，無論美國對歐政策，中共對歐政策都是主張和平友好、合作共贏，他反問：「我們從來沒變過是吧？」

另據英國BBC報導，針對俄烏戰爭，盧沙野還在兩會期間受訪表示，「現在還用去質疑中國偏袒不偏袒俄羅斯了嗎？如果他們質疑這一點的話，他們應該首先指責美國去」

他強調，北京讚賞美俄進行接觸，但烏克蘭和平進程「不能僅由美俄說了算，至少歐洲方面就很有意見」。

盧沙野自2019年擔任中共駐法大使，2025年初離任，不久前被任命為中共政府歐洲事務特別代表。其擔任中國駐法大使期間，曾多次發表爭議性言論，包括曾指目前在台灣的政權是中國版圖中的一個「叛亂政權」，也曾表示，若統一將進行「再教育」，讓台灣人變回愛國份子。2023年，盧在訪問中稱，前蘇聯國家在國際法不具有效主權國家地位，一度引發波羅的海三國、烏克蘭、法國和歐盟批評。

中共 俄烏戰爭 烏克蘭 盧沙野 美國

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