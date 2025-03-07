陸駐美大使館發文警告：任何類型戰爭 「奉陪到底」

美國國防部長赫塞斯五日回應，美方「已準備好」，但不尋求與中方真正開戰。（路透）

美國總統川普一月上任以來兩度對中國大陸加徵關稅引發貿易戰，大陸駐美大使館發文警告，任何類型戰爭中方都會「奉陪到底」；美國國防部長赫塞斯五日受訪回應，美方「已準備好」，但強調不尋求與中方真正開戰。

大陸駐美大使館在Ｘ平台轉發外交部發言人林劍四日對美方再次加徵百分之十關稅的表態英譯稿，稱「芬太尼問題是美國提高中國進口產品關稅站不住腳的藉口，我們為捍衛自身權利與利益的反制措施完全正當與必要」。

大陸使館四日稍晚寫道：「如果美方真的想解決芬太尼問題，那麼與中國平等對待協商，才是正確的做法。如果戰爭是美國想要的事情，無論是關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底」。

ＢＢＣ指出，這是川普就任以來大陸最強硬的言論。

美國國防部長赫塞斯五日接受福斯新聞網訪問時表示，美國「已準備好」，但不尋求與中國開戰。

赫塞斯說：「我們已經準備好。那些渴望和平的人，必須為戰爭做準備。我們不尋求（與中方）戰爭，但我身為國防部長，就是要確保我們有所準備。為此我們需要國防開支、提升軍事能力、部署先進武器，並在我們當前高度聚焦的印太地區擺出姿態。」

赫塞斯說：「這就是我們重建軍隊的原因，也是我們透過戰士精神重建威懾力的理由。我們生活在一個危險的世界，意識形態截然不同的強大國家崛起。他們正迅速增加國防開支，推動現代科技，他們想取代美國。若我們想遏止與中國或其他國家的戰爭，我們必須強大，而總統明白，和平來自實力。」

美中貿易戰和口水戰讓情勢升高，但赫塞斯認為，川普與大陸國家主席習近平有「很棒的關係」。

赫塞斯表示，只要美中可以合作，就會合作，川普正在尋求和平與機會，「我作為國防部長的工作，是確保我們做好準備。我們需要印太地區的國防開支、能力、武器和態勢，這是我們非常在意的事」。

每日郵報報導，中國本周宣布，將國防預算增加百分之七點二，尋求實現軍隊現代化，以期在全球地緣政治緊張局勢中發揮主導作用；中國的國防開支僅次於美國，且擁有世上規模最大的海軍。美國宣布對大陸商品加徵百分之廿關稅後，中方也宣布對美國部分貨物實施百分之十到十五報復關稅。

大陸商務部部長王文濤說，貿易戰沒贏家，保護主義沒出路，「脅迫要脅對中國行不通，也嚇不倒中國，如果美方在錯誤的道路上越行越遠，我們將奉陪到底」。

大陸外交部六日舉行例行記者會，有記者詢問對赫塞斯說法有何評論，外交部發言人林劍一改日前「奉陪到底」說法，表示中方立場是明確的、一貫的，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，「都打不得也打不贏」。