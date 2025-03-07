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中美之戰 陸：打不得、也打不贏

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
中國大陸外交部發言人林劍。（路透）
中國大陸外交部發言人林劍。（路透）

美國國防部長赫塞斯稱，美國並不尋求與中國開戰，但將重建軍隊，為戰爭做好準備。中國大陸外交部發言人林劍昨天回應重申，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，都打不得、也打不贏。台灣學者稱，大陸前天的兩會政府工作報告，在國防上提出兩個「加快」，應跟美軍可能還是有段差距，所以要「迎頭趕上」。

林劍昨天表示，美方官員的言論鼓噪中國威脅。中方奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯「鏡像」中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對華遏制打壓之實。

政治大學國關中心昨天舉行座談會，邀集學者專家分析今年中共兩會，與會的中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，大陸今年的政府工作報告裡，針對國防的部分提到「加快發展新質戰鬥力」跟「加快推進網路資訊體系建設」，反映出在現代網狀化資訊作戰，乃至於下一代智能化戰爭中的差距與擔憂，「跟美軍可能還是有段差距」，所以提到是要「加快」，包括發展新質戰鬥力也用「加快」。他認為在這個時間點上，中共不會輕易地在西太平洋製造衝突，「除非發生了一些政治形勢，讓他不得不做」。

冷戰 國防部 美國

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