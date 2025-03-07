陸嗆聲：美怎麼戰 都奉陪 美國防部長：不尋求真正開戰

美國總統川普1月上任以來兩度對中國大陸加徵關稅引發貿易戰，大陸駐美大使館發文警告，任何類型戰爭中方都會「奉陪到底」；美國國防部長赫塞斯5日受訪回應，美方「已準備好」，但強調不尋求與中方真正開戰。

大陸駐美大使館在Ｘ平台轉發外交部發言人林劍4日對美方再次加徵10%關稅的表態英譯稿，稱「芬太尼問題是美國提高中國進口產品關稅站不住腳的藉口，我們為捍衛自身權利與利益的反制措施完全正當與必要」。

中美戰爭論一來一往

大陸使館4日稍晚寫道：「如果美方真的想解決芬太尼問題，那麼與中國平等對待協商，才是正確做法。若戰爭是美國想要的，無論是關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底」。

BBC指出，這是川普就任以來大陸最強硬的言論。

美國國防部長赫塞斯5日接受福斯新聞網訪問時表示，美國「已準備好」，但不尋求與中國開戰。

赫塞斯說：「我們已準備好。那些渴望和平的人，必須為戰爭做準備。我們不尋求（與中方）戰爭，但我身為國防部長，就是要確保我們有準備。為此我們需要國防開支、提升軍事能力、部署先進武器，並在我們當前高度聚焦的印太地區擺出姿態。」

赫塞斯說：「這就是我們重建軍隊的原因，也是我們透過戰士精神重建威懾力的理由。我們生活在一個危險世界，意識形態截然不同的強大國家崛起。他們正迅速增加國防開支，推動現代科技，他們想取代美國。若我們想遏止與中國或其他國家的戰爭，我們必須強大，而總統明白，和平來自實力。」

美中貿易戰和口水戰讓情勢升高，但赫塞斯認為，川普與大陸國家主席習近平有「很棒的關係」。

赫塞斯表示，只要美中可以合作，就會合作，川普正在尋求和平與機會，「我作為國防部長的工作，是確保我們做好準備。我們需要印太地區的國防開支、能力、武器和態勢，這是我們非常在意的事」。

每日郵報報導，中國本周宣布將國防預算增加7.2%，尋求實現軍隊現代化，以期在全球地緣政治緊張局勢中發揮主導作用。