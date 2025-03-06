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美媒：習近平憂中國被孤立 川普當選就研究美蘇冷戰

中央社／ 台北6日電
美國總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。（路透）
美國總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。（路透）

美媒報導，2024年11月川普贏得美國總統大選不久，中共總書記習近平就緊急要求幕僚分析美蘇冷戰時期的對抗，因為他擔心，隨著川普準備與中方攤牌，中國可能會像冷戰時期的蘇聯般被孤立。儘管目前看似被孤立的是川普，但中國也未能占上風。

華爾街日報報導，上述消息來自與中國高層官員有接觸的人士。而美國政府一名官員也直指，川普（Donald Trump）上任後做的所有事情，都是為了讓美國能投入更多資源對抗中國。

報導指出，川普在整個競選期間強調了「對抗中國」的必要性。他的顧問們指出，川普的許多早期外交舉措都應該放在這個背景下看待，像是他正試圖結束中東和俄烏戰爭，以便更好地集中精力對付中國，而主張美國重新控制巴拿馬運河，也是著眼中國。

這項報導提到，中國如今發現陷入非常被動的境地。而令習近平深感不安的景況之一是，中國因貿易限制和制裁而被切斷對外聯繫，遭受蘇聯式的被孤立局面。一名與中國政府有接觸的人士說，習近平認為中國現在有成為類似對抗目標的危險，必須避免這種情況。

報導說，川普與習近平身為全球兩個最大經濟體的領導人，相互對抗勢必會導致中國面對一直試圖避免的結果：一場自冷戰以來從未出現過的超級大國衝突，以及一場在經濟、技術和整體地緣政治霸權方面的全面對抗。

這項報導指出，在國內經濟陷入危機的背景下，習近平採取了防禦姿態。2024年11月川普再度當選美國總統以來，中國已派出多個代表團前往華府，探討與新一屆美國政府達成協議的可能性。

美國保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）中國問題專家白邦瑞（Michael Pillsbury），曾與大選後訪問華府的中國代表團成員會面。他表示，這些代表團旨在努力避免美方加徵關稅，但「他們有些絕望」。如今中國經濟陷入困境，川普又啟動了關稅戰，「他們知道這場行動（避免加徵關稅）已經失敗了」。

曾在川普第1任期任職美國國安會的胡佛研究所（Hoover Institution）學者特賓（Matt Turpin）指出，川普為了重塑蘇聯解體後形成的國際自由經濟體系，他的貿易團隊可能會先集中精力，與其他所有國家達成相對有利的協議，「讓中國繼續在經濟低迷中煎熬」。

接近川普政府的人士表示，川普認為美國經濟實力強大，並不急於與習近平談判。其中一人直指，川普政府正在「打造很多大棒和籌碼」，可以在與中國的談判中使用。

報導提到，川普對中國發起的兩輪關稅攻勢，暴露出中國政府對美國採取觀望態度的弊端。了解中國政府想法的人士透露，自川普2月初第1次對中國輸美商品加徵10%關稅以來，中國領導層一直在等待川普團隊提出具體要求；直到川普決定再對中國加徵10%關稅，中方仍在等待美方帶著條件回到談判桌。

川普 美國

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