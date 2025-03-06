福建省人大團組會 提藉三平祖師、城隍爺促兩岸交流

今年大陸政府工作報告提出，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，福建省人大代表團6日下午召開全體會議，福建省委書記周祖翼當即表示，中共總書記習近平要求福建，以更大格局繼續探索兩岸融合發展新路；漳州市委書記王進足提到，要在關帝、保生大帝、開漳聖王文化節基礎上，推動三平祖師、城隍文化節，增進兩岸交流，增強共同的幸福感、認同感和吸引力。

大陸全國「兩會」在北京召開，今日有重慶、貴州、北京、西藏、內蒙、上海、廣東、浙江、福建等多個省市召開全體會議，向媒體開放，其中，大陸十四屆全國人大三次會議福建代表團全體會議，於6日下午在北京國二招賓館舉行，審議政府工作報告。

福建省委書記周祖翼在會後提問時指出，福建將以更大的力度，推動科技創新和產業創新深度融合。他表示，中共總書記習近平要求我們闖出新路，以更深層次深化改革擴大開放，以更大的格局繼續探索兩岸融合發展新路，和以更實的措施探索推進共同富裕的有效路徑等。

面對大陸政府工作報告涉台內容，剛提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，漳州市委書記王進足也在接受港媒的安排提問時，回應有關福建去年實施「福建省閩台關係檔案保護條例」，號稱大陸首部文化領域涉台地方性專項法規的問題。

王進足說，福建跟台灣隔海相望，同根同源，血脈相連，近年來，特別注重以文化為紐帶，深化合作交流，促進兩岸心靈契合。

他表示，去年發布的閩台關係檔案保護條例，福建徵集了遷台記憶的有關檔案，推出電視紀錄片、兩岸家書等具體措施，對守護兩岸共同歷史記憶有重要意義。

王進足並指，漳州與台灣展開了教育、醫療、經貿、產業、文化等五個板塊的全面融合，特別是注重以建設世界閩南文化教育中心為基本抓手（著力點），促進兩岸文化共享、情感共鳴，當前，保存了一千多冊的台胞族譜，徵集大量遷台記憶檔案，建成了記憶館、展示館等。他還說，在賡續共同血脈的同時，漳州又進一步梳理開漳聖王將士後裔遷台的源流。

另就宗教交流，王進足提到，據不完全統計，台灣有五千多座寺院源於漳州，將在既有的關帝、保生大帝、開漳聖王文化旅遊節的基礎上，推動三平祖師、城隍文化節等，增進兩岸交流，增強共同的幸福感、認同感和吸引力。還有，守護好共同記憶，漳州有涉台重大文物306處，當前已展開了大量保護工程。

會上，還有大陸全國人大福建省代表提出，推動閩台海洋合作，繼續推動平潭IM兩岸青年影展、台灣免稅商品市場等話題，但未有涉及兩岸觀光的討論。