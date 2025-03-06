陸委會：將要求新進公務簽具結書 拒簽則自行承受風險

繼日前陸委會要求銓敘部請全體公務員簽具結書聲明沒有大陸居住證與身分證後，陸委會6日進一步宣布，現在是第一次開始做，以後所有擬到任的公務人員，「我們都會這樣的要求」。

陸委會副主委梁文傑6日下午在記者會上，主動宣布上述政策。他指出，政府正在請公務人員做具結沒有大陸的身份證、居住證、定居證、護照，從2004年開始「兩岸人民關係條例」就規定只能有單一身分，但是在公務人員的部分，我們向來只是做有沒有雙重國籍的具結，從來沒有做是否有大陸的身分證或者護照的具結。

梁文傑表示，這20多年來沒有做過，所以現在是第一次開始做，以後也會繼續做，以後所有擬到任的公務人員，「我們都會這樣的要求，都會這樣的具結，就和我們現在會要求公務人員具結有沒有雙重國籍這個部分是一樣的」。

至於居住證的部分，梁文傑說，因為大陸的規定是要居住在大陸滿6個月以上才能夠拿居住證，我方公務人員顯然不太可能，「如果你有，我們的具結就是要你說明你到底為什麼可以拿得到」，因為居住證的部分也牽涉到「忠誠」的問題，政府也同樣會要求公務人員對於居住證的部分作出具結。

他警告，如果不具結、有不實陳述，「之後如果被發現，你就會有法律責任」。他並指，如果不具結、或者根本不填的話，「所有政府的公務機關，在任用人員的時候，都會有一個標準，都會做出一個合適的處置，也就是說你該具結而不具結，是不是有任用的疑慮，當事人自己要去承受風險」。

另外，本報記者詢問，教育部先前針對三所大陸僑務系統高校發布禁令、隨後副主委梁文傑表示主要是針對暨南大學，「不會無限擴大」，但教育部旋即又對七所工信部所屬高校祭出禁令，想請問為何會有政策變化？另外，政府目前是否已經盤點在上述十校就讀的台生、十校目前在台交換生、以及我方大學的兩岸交流合作收到哪些總體衝擊？有無具體數據？

對此梁文傑僅回應，當初原來針對廣州暨南大學，還有華僑大學等等，宣布的時候是認為不再採納對方的學歷，也就是基本上不鼓勵學生過去就讀。因為這幾所學校的色彩非常明顯，他們的招考方式也非常的獨特。至於這7所所謂工信部所屬的高校，教育部聲明是不再鼓勵交流，交流的部分當然包括交換生或者是其他交流活動，「關於具體的數字，我想還是詢問教育部」。

而針對今年1月初政府宣布將暫停批准陸媒「海峽導報」來台駐點，陸委會主委邱垂正表示「我們會把名額讓給中國大陸其他的媒體過來」，並說歡迎中國大陸相關媒體增派記者來台駐點採訪。目前海峽導報的名額已由哪家大陸媒體獲得？當前政府對陸媒駐點人數管控是否已經鬆綁？

梁文傑則表示，陸媒來台，要台灣有相對的一個媒體邀請去邀請某一個陸媒，由我們台灣這邊媒體做「邀請單位」，他指出，「到目前為止並沒有媒體提出來，說要邀請其他的哪一個陸媒再來台，所以到目前為止都還有一個空缺」。惟梁文傑並未具體回應目前是否有鬆綁新冠疫情後實施較以往限縮的陸媒來台人數管控。