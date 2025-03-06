外交部長管太寬？陸委會談香港案：我們有自己作業方式

外交部長林佳龍日前主動在節目專訪中主動揭露國民黨立委傅崐萁日前赴香港，有同團一人在香港被抓，並反問傅果真的代表中央政府，怎沒出手相救？隨後港媒指出該女性疑似涉及300多萬港幣的詐騙案，對於怎麼看待外交部搶先披露，陸委會則委婉表示，該會過去處理類似案件時，「有我們的一貫的處理模式」，並重申陸委會「有自己的作業方式」。

陸委會副主委梁文傑6日下午在記者會上，針對此次香港案件表示，該團是2月18日晚上10點抵達香港，我方港處人員是在2月19號上午11點左右，接到該團人員告知，說有此事（有人被捕），港處的人員就開始向香港的警署等詢問，這位女主管的公司，也就是花蓮兆豐農場，也有透過他們的管道，為這位女主管在香港聘請律師。在開庭聆訊的時候，我方港處人員也都有到場去聆聽，7日還會再開一次保釋庭，如果沒有得到保釋，可能會一直到4月17日才會正式開庭。

他指出，「香港目前已經沒有陸委會的正式人員，都是香港的雇員，所以當然在服務類似的案件、處理類似案件的時候，確實會受到很多限制，但是在這些限制之下，也是儘量的努力的去完成國人的期待，我們就儘量去做。不過這樣的狀況確實是讓人不是很滿意，只有香港雇員的部分」。

他也說這位陳女士背景很單純，在這個案子上面很難說有什麼特別的比如說國家安全或者是特別的其他特殊的理由。「但是我們對於說一件案子說是1萬美元，然後是25年前的一個案子，現在才突然被逮捕，我想大家都會有出乎意料的感覺」。

而對於花蓮縣府表示第一時間就積極聯繫，但因陸委會要求保密，先前才沒有向外說明，並非隱瞞。就此梁文傑回應指，陸委會處理類似的案件，都有個原則，不管是在大陸或者在香港，都是以當事人的利益為最優先，除非陸委會判斷事情公開對當事人有好處，才會做一些公開的呼籲，「所以這個案子雖然從2月19日就得知，但2月19日到現在，「我們其實並沒有在媒體上面公開的說明」。

本報記者詢問，陸委會2月19日到現在沒有公開說明，怎麼去判斷外交部長長林佳龍昨天主動公開說明這件事情？梁文傑則委婉回應指，「林部長先說的部分，我只能夠說我們陸委會在處理類似的案件，是有我們的一貫的處理模式」。

另有媒體詢問是否會覺得外交部有踩到陸委會港澳的部分的業務？梁文傑則表示，陸委會是負責類似案件的機關，所以有自己的作業方式，但是這樣的消息並不會特意對社會隱瞞，社會上如果有報導，「我們也有向社會說明的義務」。

稍早陸委會主委邱垂正6日上午出席台灣智庫辦理的研討會時，在致詞時就提到，「感謝」林佳龍發揮「總和外交」的精神，關切香港也關切習近平政權。對於此案相關問題，出席同場活動的林佳龍則並未回應，僅表示「待會邱主委會來跟你們回答」。