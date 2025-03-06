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傅崐萁訪港團員遭逮 陸委會：很難掛勾政治因素

中央社／ 台北6日電

國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。陸委會表示，當事人背景單純，很難將其被拘捕原因與政治或國安要素掛勾。

大陸委員會（陸委會）6日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑還原傅崐萁訪港團員入境香港被拘捕情形。他說，傅崐萁訪港團在2月18日晚上10時左右抵達香港，香港辦事處於隔天、2月19日上午11時接獲該團人員告知，有團員入境香港時被拘捕，駐港辦事處人員向香港警方了解狀況。

梁文傑指出，當事人為任職於花蓮新光兆豐農場陳姓女子，公司已透過管道為其在港聘請律師，香港辦事處同仁日前也有到庭聆訊。前一次提出交保覆核未獲香港法院同意，預計明天提出第2次交保覆核；倘若仍未獲保釋，4月17日會正式開庭。

他強調，當事人背景單純，在花蓮新光兆豐農場工作大概20年，主要處理公關、稽核業務，目前看起來，很難在這個案子上看到有什麼國家安全等政治性質特殊原因與其被拘捕理由掛勾。

梁文傑提到，倘若當事人入境香港被拘捕原因是與25年前一件涉及美金1萬元（約新台幣32萬元）案子有關，在外界看起來，這也真的是讓人有出乎意料的感覺；希望港府可以在相關程序走完後，給出一個說明。

梁文傑坦言，由於目前香港辦事處只有當地僱員，沒有陸委會人員派駐當地，所以在服務、處理類似案件時，確實會受到很多限制；但是在這些限制下，仍會盡量地、努力地去完成民眾對於陸委會的期待。

港媒香港01報導，當事人被拘捕原因在於涉嫌洗錢，案發於2019年，案情涉及一起假冒中國大陸官員進行詐騙案件，受害人損失達港幣329萬元（約新台幣1391萬元），其中一個涉案的帳戶是由該名被捕當事人持有。

梁文傑回應，根據目前的了解，沒有港媒報導的訊息，港媒報導內容與目前了解到的資訊是不一樣的，持續查證中。

梁文傑 香港

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