快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

聽新聞
0:00 / 0:00

中美貿易戰再升級？陸商務部長：美想解決問題 就拿出大國樣子

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上回應記者提問。（圖／取自新華社）
大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上回應記者提問。（圖／取自新華社）

美國總統川普近期簽署行政命令，對大陸進口商品再加徵10%關稅，貿易戰升溫。大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上對此回應，如果美方想解決問題，就應該拿出大國的樣子。

王文濤在該場記者會回應其他媒體提問時就先提到，目前，外部環境帶來的不利影響加深，單邊主義和保護主義加劇，個別國家揮舞「關稅大棒」，擾亂國際貿易秩序，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，大陸外貿發展面臨嚴峻形勢。

而面對外媒詢問，中方是否擔心這將導致貿易戰延宕升級？從長期看，中方接下來將採取怎樣的策略，同美方打交道？王文濤表示，中方捍衛自身利益的決心是堅定不移的，針對美方採取的單邊政稅措施，已經根據國際法基本原則和法律法規，採取了必要的反制措施。

而針對美國再次以芬太尼為由實施關稅加徵，王文濤特別強調，「芬太尼問題，美方必須尊重事實，首先要自身採取積極的行動，不能只向中國甩鍋推轍，這解決不了自身的問題」。

王文濤並盤點美國總統川普上任後一系列對陸措施，「這個關稅的單子似乎越來越長」，他表示，這些以關稅威脅的措施是典型的單邊主義和霸凌主義，不僅破壞中美正常經貿關係，而且擾亂了全球產業鏈供應鏈的穩定，阻礙世界經濟發展，也必將損害美國民眾和美國企業的利益。

他最後呼籲，中美兩國擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，中美合作符合兩國人民根本利益，也符合國際社會期待，希望美方與中方相向而行，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，「如果美方想解決問題，就應該拿出大國的樣子，拿出正確的相處之道。」

經濟發展 美國

延伸閱讀

Jolin發新專輯前必備！ELIXIR怡麗絲爾小金管「膠原彈潤多效美肌乳」3大升級帶來逆齡美貌

美國對等關稅擬4月上路 野村證券指印度面臨風險

台中大雅神林土地公廟旁綠地再升級工程 今年底完工

美銀：台灣受川普關稅直接衝擊估不大 要留意這些隱憂

相關新聞

中軍費1.78兆、連4年增幅逾7% 李強：加速新質戰鬥力

中國5日公布今年財政預算草案報告，其中國防支出（軍費預算）編列人民幣1.784兆元（以下同，約2498億美元），年增7....

「更」字貫串2段文 中政府工作報告揭「內外」形勢險惡

中國人大會議開幕，人大會議的第一議程從來是政府工作報告。今年是總理李強第二次作政府工作報告，但今次報告應有的關注，來自於...

灑幣救生育率 李強推「學前教育免費」網：錢哪來？

中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」、「普惠托育」和「逐步推行免費學前教育」...

中美貿易戰再升級？陸商務部長：美想解決問題 就拿出大國樣子

美國總統川普近期簽署行政命令，對大陸進口商品再加徵10%關稅，貿易戰升溫。大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會...

王文濤談貿易戰：若美方在錯誤道路走遠 北京將奉陪到底

針對近期升溫的中美貿易戰，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上強調，「貿易戰沒有贏家，保護主...

李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治旋渦抽身又大賺

「超人」李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河等港口，獲利超過190億美元現金，震驚市場。觀察這項交易，長和面對美國施壓沒有公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。