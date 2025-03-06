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王文濤談貿易戰：若美方在錯誤道路走遠 北京將奉陪到底

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
十四屆全國人大三次會議將於6日下午3時舉行經濟主題記者會。大陸商務部部長王文濤回應提問。記者黃雅慧／攝影
十四屆全國人大三次會議將於6日下午3時舉行經濟主題記者會。大陸商務部部長王文濤回應提問。記者黃雅慧／攝影

針對近期升溫的中美貿易戰，大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上強調，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。」他指出，上個月跟美方代表已表達中美雙方可盡快適當溝通，希望美方與中方相向而行，加強對話、管控分歧。

王文濤首先稱，中方有關部門已經發布芬太尼白皮書，並闡明中方立場，芬太尼問題美方要尊重事實，要積極採取行動，不能甩鍋推責，對此加徵關稅，顛保是非黑白，且關稅單子似乎越來越拉長，是典型單邊和霸凌，且也損害美國企業與民眾利益，典型損人不利己。

王文濤說，針對美方採取的單邊徵稅措施，中方採取了必要的反制措施，「如果美方在錯誤的道路上越行越遠，我們將奉陪到底。」

溝通 芬太尼

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