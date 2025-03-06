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2025美中台關係 分析：區域碰撞恐增加但風險可控

中央社／ 台北6日電

近日中國兩會召開，昨日中國國務院總理李強發布政府工作報告，其中涉台關係引發關注，學者分析，「反獨」是今年重點。此外，美國總統川普上任後的美中台關係，分析指出未來印太地區可能發生更多區域碰撞。但只要美中對話機制維持，風險基本可控。

國策研究院今天上午舉行「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會，邀請多位專家學者針對相關議題發表意見。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，在兩岸問題上，政府工作報告篇幅小，意義不大，且其中涉台論述多是照表操課。相較於去年，在反台獨分裂活動與外部勢力上，增加「堅決」兩個字，並新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，凸顯出對台工作大政方針不變下，旨在強化反獨與促統的工作。

張五岳指出，若對台政策有重大的宣示、改變，必然是經由中國領導人習近平親口宣示。因此接下來可關注「反分裂法」20週年座談會、下團組、以及未來「川習會」上，習近平是否會發表對台論述。

國策院執行長王宏仁認為，即便政府工作報告涉台內容都是老調重彈，但接下來重點在「反獨」，從兩會發展趨勢來看，反獨不只是宣示，也是未來中國對台政策重點。

王宏仁說，川普上台後，中國表面對台沒有明顯打壓，但若觀察實際作為，強度有所增加，只是公開宣示越來越少，改採低調、隱藏的做法，實際上對台的攻擊行為，降低反獨聲音的做法越來越細緻。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威則注意到，2月25日至26日舉行的中共對台工作會議，過去總會提到「和平發展」或「和平統一」，但今年「和平」一詞沒有出現，他認為這傳達了某些訊息。幸好在兩會政府工作報告中，「和平發展」有放回來，但未來仍值得關注。

在美中台關係部分，王宏仁指出，中國的軍事活動不再只是針對台灣海峽區域，例如上個月中國在澳洲、紐西蘭外海無預警進行實彈演習，雖然中國官方宣稱一切符合國際法，「可是你看那個演習的範圍一點都不正常」，從台海到南海到南太平洋，顯示中國在軍事方面開始比較強硬的部署。

馬準威指出，中國軍事預算不斷增加，且高過於GDP成長率。尤其中國近期在秘魯錢凱（Chancay）興建超級深水港，可供軍艦停泊；中俄又聯合在北極海進行軍演。加上川普想結束以哈戰爭、俄烏戰爭，若順利結束後，美國收回大量戰略資源，可能會加大對西太平洋與印太地區的投注。未來這區域會有更多軍事碰撞。

展望2025年美中台關係，張五岳表示，「我並不是很悲觀」。雖然今年兩岸關係不容易恢復到制度性的談判與協商，但只要美中維持對話機制，美中、美台溝通管道暢通，美國主流民意傾向對台灣支持與理解，應該也是風險可控的。

兩會 關係

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