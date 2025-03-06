快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

聽新聞
0:00 / 0:00

美起訴12名陸籍駭客及公安 陸外交部斥：典型賊喊捉賊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部6日主持例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。（歐新社）
大陸外交部6日主持例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。（歐新社）

大陸外交部6日召開例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。關於美國司法部5日宣布，指涉嫌入全球電腦入侵活動，起訴12名中國大陸的駭客及執法人員，林劍回應，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。

林劍表示，中方堅決反對美方對中國的無理指責，要求美方立即停止濫施制裁的錯誤做法。他指出，2024年12月，中國的網路安全機構發布2起美國情報機構對中國高技術企業實施網路攻擊的最新案例，作為全世界最大的「駭客帝國」，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。

上述林劍提到的案例，為大陸國家互聯網應急中心在去年12月在官網發布公告指出，大陸某先進材料設計研究單位和某家智慧能源和數位資訊大型高科技企業，疑遭美國情報機構網絡攻擊，藉此竊取商業秘密事件。當時，該中心沒有公開受害企業機構名稱，美國國務院也並未回應這項指控。

另有記者提問，美國國防部長赫塞斯接受媒體採訪時稱，美國並不尋求與中國開戰，但將在美國總統川普的領導下重建軍隊，為戰爭做好準備，詢問大陸外交部對此有何評論。

林劍回應，美方官員的有關言論蓄意煽動意識形態對抗，鼓譟中國威脅，「奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯鏡像中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名，行對華遏制打壓之實。」他指，中方立場明確、一貫，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。

外交部 網路攻擊 美國

延伸閱讀

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

美再遞橄欖枝！上周暫停對俄羅斯網路攻擊 紐時指有2目的

5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

相關新聞

中軍費1.78兆、連4年增幅逾7% 李強：加速新質戰鬥力

中國5日公布今年財政預算草案報告，其中國防支出（軍費預算）編列人民幣1.784兆元（以下同，約2498億美元），年增7....

「更」字貫串2段文 中政府工作報告揭「內外」形勢險惡

中國人大會議開幕，人大會議的第一議程從來是政府工作報告。今年是總理李強第二次作政府工作報告，但今次報告應有的關注，來自於...

灑幣救生育率 李強推「學前教育免費」網：錢哪來？

中國國務院總理李強5日在全國人大會議上發表「政府工作報告」，提及「發放育兒補貼」、「普惠托育」和「逐步推行免費學前教育」...

繼昨出席江蘇團後 習近平看望政協教育界委員

大陸近日舉行全國人大、政協「兩會」，新華社報導，6日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平看望參加全國政協十...

美起訴12名陸籍駭客及公安 陸外交部斥：典型賊喊捉賊

大陸外交部6日召開例行記者會，發言人林劍回應近期涉美提問。關於美國司法部5日宣布，指涉嫌入全球電腦入侵活動，起訴12名中...

陸兩會報告國防上提兩個「加快」 學者：迎頭趕上美國

大陸兩會政府工作報告，在國防上提出到兩個「加快」，學者分析，這反映出中共曉得在現代的發展網狀化資訊作戰裡面，跟美軍可能還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。