陸兩會報告國防上提兩個「加快」 學者：迎頭趕上美國

大陸兩會政府工作報告，在國防上提出到兩個「加快」，學者分析，這反映出中共曉得在現代的發展網狀化資訊作戰裡面，跟美軍可能還是有段差距，所以提到是要「加快」，意思就是要「迎頭趕上」。

政治大學國關中心6日上午舉行座談會，邀集學者專家分析今年中共兩會，出席學者包含國關中心主任王信賢、政大政治系特聘教授寇健文、台大政治系教授張登及、政大國關中心兼任研究員陳德昇、華南金創業投資公司董事陳子昂等人。

近日大陸外交部4日指出，若美國執意打關稅戰、貿易戰「或者別的什麼戰」（any other type of war），中共將奉陪到底，受到外媒關注，BBC認為這是川普就任總統以來大陸最強烈的言論之一。大陸兩會報告的國防內容則提到今年要發展「新質戰鬥力」等，本報記者詢問，如何今年中共跟美國軍事衝突的可能性？

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，大陸今年的政府工作報告裡，針對國防的部分提到了兩個「加快」，即「加快發展新質戰鬥力」跟「加快推進網路資訊體系建設」，也許是回應去年中共解散「戰略支援部隊」，也是表達對戰略支援部隊過去存在這7年當中的表現，「一定是有所不滿」，以至於認為在現在很重要的「網狀化作戰」這方面進度不如預期，所以解散了戰略支援部隊。

揭仲表示，大陸政府工作報告特別強調加快推進網路資訊體系建設，反映出中共其實也曉得，在現代網狀化資訊作戰，乃至於下一代智能化戰爭中間的差距與擔憂，「跟美軍可能還是有段差距」，所以提到是要「加快」，意思就是要「迎頭趕上」，包括發展新質戰鬥力也用「加快」。

他認為在這個時間點上，中共不會輕易地在西太平洋製造衝突，「除非發生了一些政治形勢，讓他不得不做。」

台灣大學政治學系教授張登及則表示，BBC把相關報導放在首頁，外媒似乎看到大陸釋放強硬的訊號，但他覺得這是英文翻譯的結果，如果從中文角度來看，「任何衝突都奉陪」這種話講過很多次了，所以可能是刻意透過英文媒體釋放信號，但實質意涵並不表示要真的準備軍事衝突。

張登及認為，中共對於軍事衝突一直在準備，但是一直「在路上」，一直沒準備好。從目前來看，既然美國總統川普只是出一些貿易制裁的牌，還沒有動到台海問題，或者是印太地區的軍事秩序問題，目前看起來中共也沒有動機主動引起軍事緊張，「軍事衝突的可能性是很低的。」

另外，政治大學政治系特聘教授寇健文表示，此次大陸兩會，久未露面的共軍陸軍司令員李橋銘現身，但前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧3人還是沒有出現，此外南部戰區政委王文全、西部戰區司令員汪海江也有好幾個月沒出現，加起來約有5位高級將領，值得注意。除了涉及腐敗案件之外，還可能會涉及「團團夥夥」（拉幫結派），像前火箭軍司令員李玉超、中共前防長李尚福可能涉及腐敗，但中共中央軍委政治工作部主任苗華說不定涉及到的是團團夥夥。

他並指，現在如果中共軍委主席習近平老化，有誰負責軍方？「這個問題其實沒有辦法解決」，因為現在中共的分工，蔡奇負責黨務、李強負責政務工作，可是習近平視察軍方單位時，文人政治局常委不會跟著去，背後隱含的是「就其他的文人來講，不管你權力再怎麼大，但不可以碰軍隊，軍隊只有習近平可以碰。」

寇健文分析，這也是在很多共黨國家一直會面臨到接班人的兩難問題。要去扶持一個接班人，最後一定還是要接觸軍方，可是這很難做，因為這會影響到現任領導人，尤其是習近平本身的不安全感「特別重」。他指出，習近平的整個人事布局方式，都是用「分而治之」、彼此制衡，去鞏固他的權力。但他的控制力降低後怎麼辦？「這種強人之下這是無解的，也值得我們未來去觀察。」