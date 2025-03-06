中國兩會 學者關注舉債與軍隊人大代表

中國兩會近日舉行，昨天中國國務院總理李強發表政府工作報告，學者認為大多老調重彈，「舉債」最值得關注。此外，今年人大代表團軍隊的人數減少，也使學者質疑習近平對軍隊的掌控程度。

國策研究院今天上午舉行「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會，邀請多位專家學者針對相關議題發表意見。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，今年李強的政府工作報告，基本上「不意外」，無論是GDP成長率目標5%左右、CPI增幅目標將為2%、或是赤字率提高為4%都符合預期。張五岳指出，中國GDP主要靠出口、投資與消費，尤其目前中國消費占GDP不到38%，因此中國若要達成GDP成長目標，只能寄望消費。

淡江大學兩岸關係研究中心副主任洪耀南分析，此次李強政府工作報告基本老調重彈，只有舉債是新的。今年的重點在於發債，顯示中國調整財政路線，從1994年以來的土地財政轉為國債財政的步伐，使得權力更加向中央集中。

洪耀南指出，國債其中一個用處是「調整房地產」，將國債的錢轉移到地方，透過地方政府把房地產買回來，當作社會福利房，消耗過剩產能，防止房地產危機引發金融危機。

洪耀南點出，習近平的重點，仍然是在黨對經濟的全面掌控，並非推動真正市場化，即使「改革」在報告中出現40幾次，但「發展」更是出現100多次，主要就是受到政治影響，中國經濟發展重點仍然在於確保經濟不崩潰，避免社會動盪，防止民間資本的壯大影響政權穩定。

亞太和平研究基金會執行長董立文注意到今年人大代表團軍隊的人數減少，值得關注。他引述英國金融時報指出，今年人大代表團軍隊的人數少了14個人，比例降到5%。「簡單來說，槍桿子為習近平保駕護航的條件並不存在」。

國立台灣師範大學東亞學系教授范世平也討論到，解放軍鬥爭與人士更迭不斷，習近平已經執政十年了，可是從軍中人士來看，還是不斷改變，「他真的是完全掌控軍隊嗎？我覺得是很大的疑問」。