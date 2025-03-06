中國國防預算增7.2% 保守卻引人注意

中國今年的國防預算增幅雖與去年相同，但今年美中關係更緊張，因此各界仍相當關注。中國近日正舉行兩會，政府同時宣布今年國防預算增加7.2%，將高達2450億美元。由於兩岸與中、日局勢愈來愈緊張，中國近年來擴大在戰機、航母與核武的投資，但其同時也面臨國內經濟衰退，國防預算增幅也比過去少。

盼今年成長維持5%

根據《美聯社》報導，中國近日召開人民代表大會與政治協商會議「兩會」會議，在人大通過了今年的國防預算，增加約7.2%與去年相同，但比起過去雙位數的成長少了不少，反映中國經濟趨緩的趨勢。中國政府同時也盼維持年均經濟成長率5%的目標。

《外交政策》提到，中國今年還將舉債赤字從3%調升到4%，盼透過更刺激性的財政措施，維持中國的經濟成長動能。如今中國正被房市泡沫問題困擾，加上美國總統川普對中國再施加10%關稅，讓中國今年的經濟面臨嚴重挑戰。但隨著DeepSeek的橫空出世，又讓中國感覺重新找到經濟成長的標的。

印太局勢變化大

中國政府近年來逐步增加200萬名解放軍的待遇與改善裝備，同時擴增包括匿蹤戰機、第4艘航母、核武，還有其他高科技軍備，讓中國海軍近年來已經成為全球最大規模的海軍，以因應兩岸、中日於東海，還有與菲律賓、越南和馬來西亞在南海的衝突。總理李強仍強調希望和平解決台海問題，且堅定反對台獨。

《日本時報》提到，美國總統川普上台後，要求北約國家提升國防預算，並打算減少對歐洲投入。目前雖對日、韓仍維持盟邦關係，但外界擔心川普的不確定性，加上日韓兩國本身的政治動盪，會影響美、日、韓合作抗中。

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