快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

中國國防預算增7.2% 保守卻引人注意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
第十四屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。 新華社
第十四屆全國人民代表大會第三次會議在北京人民大會堂開幕。 新華社

中國今年的國防預算增幅雖與去年相同，但今年美中關係更緊張，因此各界仍相當關注。中國近日正舉行兩會，政府同時宣布今年國防預算增加7.2%，將高達2450億美元。由於兩岸與中、日局勢愈來愈緊張，中國近年來擴大在戰機、航母與核武的投資，但其同時也面臨國內經濟衰退，國防預算增幅也比過去少。

盼今年成長維持5%

根據《美聯社》報導，中國近日召開人民代表大會與政治協商會議「兩會」會議，在人大通過了今年的國防預算，增加約7.2%與去年相同，但比起過去雙位數的成長少了不少，反映中國經濟趨緩的趨勢。中國政府同時也盼維持年均經濟成長率5%的目標。

外交政策》提到，中國今年還將舉債赤字從3%調升到4%，盼透過更刺激性的財政措施，維持中國的經濟成長動能。如今中國正被房市泡沫問題困擾，加上美國總統川普對中國再施加10%關稅，讓中國今年的經濟面臨嚴重挑戰。但隨著DeepSeek的橫空出世，又讓中國感覺重新找到經濟成長的標的。

印太局勢變化大

中國政府近年來逐步增加200萬名解放軍的待遇與改善裝備，同時擴增包括匿蹤戰機、第4艘航母、核武，還有其他高科技軍備，讓中國海軍近年來已經成為全球最大規模的海軍，以因應兩岸、中日於東海，還有與菲律賓、越南和馬來西亞在南海的衝突。總理李強仍強調希望和平解決台海問題，且堅定反對台獨。

日本時報》提到，美國總統川普上台後，要求北約國家提升國防預算，並打算減少對歐洲投入。目前雖對日、韓仍維持盟邦關係，但外界擔心川普的不確定性，加上日韓兩國本身的政治動盪，會影響美、日、韓合作抗中。

【更多精采內容，詳見

國防預算 經濟衰退

延伸閱讀

美國對俄烏態度大變 讓印太盟友轉向中國？

學者估美台重回戰略模糊 北京反台獨更加細緻

當眾質疑川普是否了解歷史 紐西蘭駐英大使丟官

李強的政府工作報告 1數字向美發出「不怕貿易戰」訊號

相關新聞

外交部長管太寬？陸委會談香港案：我們有自己作業方式

外交部長林佳龍日前主動在節目專訪中主動揭露國民黨立委傅崐萁日前赴香港，有同團一人在香港被抓，並反問傅果真的代表中央政府，...

中美貿易戰再升級？陸商務部長：美想解決問題 就拿出大國樣子

美國總統川普近期簽署行政命令，對大陸進口商品再加徵10%關稅，貿易戰升溫。大陸商務部部長王文濤6日在十四屆全國人大三次會...

李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治旋渦抽身又大賺

「超人」李嘉誠旗下長和集團出售巴拿馬運河等港口，獲利超過190億美元現金，震驚市場。觀察這項交易，長和面對美國施壓沒有公...

美媒：習近平憂中國被孤立 川普當選就研究美蘇冷戰

美媒報導，2024年11月川普贏得美國總統大選不久，中共總書記習近平就緊急要求幕僚分析美蘇冷戰時期的對抗，因為他擔心，隨...

中國國防預算增7.2% 保守卻引人注意

中國今年的國防預算增幅雖與去年相同，但今年美中關係更緊張，因此各界仍相當關注。中國近日正舉行兩會，政府同時宣布今年國防預算增加...

紐時：川普回任總統 許多中國人看到了美國文革

紐約時報今天發表評論文章指出，川普回任美國總統後，許多中國人發現自己對美國人的遭遇感同身受，因為在川普上任後的美國，彷彿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。