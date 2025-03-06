大陸拚民企創新 邱垂正：與極權統治控制邏輯矛盾

陸委會主委邱垂正6日表示，習近平上任以來，經濟層面「黨管一切」無所不在，當前民企創新不足，內需消費薄弱，加上外資大舉撤退，習政權如何恢復中國大陸的經濟活力受矚。而經濟發展與繁榮成長所需要的效率創新的制度，往往跟現在它極權統治的權力控制邏輯是相互矛盾的。他並指，大陸AI大模型DeepSeek可能遭到中共進一步強化成對社會的監控。

大陸一年一度全國兩會近日在北京召開。會議前夕，習近平出席民營經濟座談會，與阿里巴巴創辦人馬雲、DeepSeek創辦人梁文鋒等一眾科技巨頭代表會面，而5日人大會議首場「代表通道」又找來小米創辦人雷軍打頭陣，皆被認為是在傳遞重視民營經濟、支持科企拚經濟的訊號。

台灣智庫6日上午舉辦「習近平極權主義與統治思維研討會」，邱垂正出席會議並致詞。他在演講中中點出大陸經濟要繁榮成長與習政權極權統治控制邏輯間的矛盾。

邱垂正致詞時指出，習近平上台13年來，形塑兩個極端路線發展。第一是高度極權領導，習思想貫穿全黨，強調要鞏固習核心，高度重視政治安全，這影響了中共決策模式，升高了決策誤判的風險與成本。第二是發動狂熱的民族主義與愛國心，以突破任期的限制，並改採積極擴張有所作為，其最終的目的不僅是要併吞台灣完成統一，甚至企圖將美國的勢力永久逐出西太平洋。

邱表示，習政權在高度極權領導和狂熱民族主義的雙重極端，又相互結合發展下，造就了人類歷史上從未出現的「新極權主義」，同時兼具極左跟極右的兩項極權主義的特質，並具有對內高壓、對外擴張的治理形態。

對內方面，邱垂正指出，習近平鼓勵群眾相互監控與保護，利用數位及人工智慧科技推行高壓體制，箝制人民的自由與人權，以積極應對逐步升高的社會火山民怨。他並提到近期橫空出世的大陸AI模型DeepSeek，指其可能遭到中共進一步強化成對社會的監控。

邱續指，在經濟方面，「黨管一切」無所不在，當前民企創新不足，內需消費薄弱，加上外資大舉撤退的情況下，習政權如何恢復中國大陸的經濟活力，受到各界的矚目。「而經濟發展與繁榮成長所需要的效率創新的制度，往往跟現在它極權統治的權力控制邏輯是相互矛盾的。」

在對外擴張方面，邱垂正表示，習政權在狂熱的民族主義驅動下，積極對外霸權擴張，建立國際新制度，已大大地改變亞太地緣形式，例如南海的軍事化、軍機艦擾台企圖併吞侵略等。

邱垂正說，新極權主義的習政權，對內高壓監控，箝制人民的自由人權等普世價值，對外積極展現軍武霸權，擴大政經影響力輸出中國模式，拉攏南方國家集團，不僅威脅周遭的國家，也挑戰自由民主國家陣營，直接衝擊過去由美國所主導的以規則為基礎的國際秩序。

在台海情勢與兩岸關係上，邱表示，習政權的新極權主義對於台灣有越來越具有威脅性，習政權除了對台進行軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、心理戰、認知作戰及灰色地帶侵擾之外，也積極透過在地協力者發動網路攻擊，散播假消息以及介入台灣民主自由的選舉等手段來干涉我們的自由民主憲政發展的運作，都需要我們積極強化自我防衛力量、經濟社會韌性、民主防衛機制，來確保台灣的永續發展。