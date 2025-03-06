西藏抗暴66週年遊行9日登場 籲台灣向專制中國說不

達賴喇嘛西藏宗教基金會及數個民間團體，今天與多位民進黨立委舉行記者會，宣布今年310西藏抗暴66週年大遊行將於3月9日舉行。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參呼籲，台灣人一起力挺西藏，向專制的中國政權說不。

達賴喇嘛西藏宗教基金會、在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線及數個民間團體今天上午與民進黨立委沈伯洋、范雲、黃捷及張雅琳在立法院舉行「西藏抗暴66週年台灣大遊行」行前記者會。

格桑堅參說明，2024年2月8日達賴喇嘛二哥嘉樂頓珠（Gyalo Thondup）去世，中國外交部在2月10日表示，達賴喇嘛必須公開承認西藏和台灣是中華人民共和國不可分割一部分，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，中國可以跟達賴喇嘛和談西藏問題，「這可以信嗎？」

格桑堅參表示，中國政府在1951年用武力強迫西藏簽訂17條協議，用9年時間撕毀協議，暴力鎮壓占領西藏，導致120多萬人西藏人死亡，西藏文化及6000多間寺院被毀，有157名西藏人用自焚方式抗議中國殘酷的鎮壓。為了消滅西藏，中國現在把西藏的小孩及大人關進像集中營的學校進行同化教育，並進行全球鎮壓，西藏人即使生活在自由社會，各種跨國鎮壓嚴重威脅西藏人。

格桑堅參強調，中國對香港一國兩制的承諾，用不到22年時間變成中國完全治理，過去優渥的香港人從沒想過有一天流亡世界各地，現在中國天天說要統一台灣，台灣應將西藏、香港引以為最高的警戒。

西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁指出，310西藏抗暴大遊行22年前在台灣首次舉辦遊行，頭1年只有7個人參加，如今已有很多人參與。他是一個沒有家的流亡藏人，現在在台灣，他不想當第2次的難民，希望台灣加油。

范雲提到，中國近年將司法延伸到其他國家，與中國簽訂引渡條款的國家合作，監控、抓捕異議人士，即使沒有簽訂引渡條款的國家如瑞士．也煽動部分藏人監視藏人社群，中國也用同樣手法監控維吾爾人、香港人，以及台灣人。中國毫無節制的威權擴張，對自由、民主造成強烈威脅。

沈伯洋談及，國際形勢讓海外人權工作者面臨很大的壓力，不管是中國的壓力，或補助上的短少，都是已經發生的危機，政府應給予更多協助，也要有更多的法律制裁如同美國，這是必要的行動，台灣有相關的法條可以引用。

310西藏抗暴66週年大遊行於3月9日下午1時在台北捷運忠孝復興2號出口集合，3月10日晚上7時在自由廣場還有一場燭光晚會。