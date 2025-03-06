利用混亂時機對台推廣中國式民主 紐約城市大學教授：統戰分化

中國大陸正加大力道對台灣人推廣其「全過程人民民主」，改變外界「中國不民主」的認知。海外中國學者夏明指出，中國正在利用美國民主呈現某種混亂的時機加大統戰，台灣應當謹慎。

紐約城市大學教授夏明告訴中央社記者，台灣正處在很關鍵的歷史十字路口。當前美國總統川普給盟國帶來不確定性，這為中共帶來難得的「統一大業機會窗口」。而「全過程人民民主」無疑是中共「分化、瓦解、離合、懷柔」台灣的統戰政策一部分。

他說，過去20年，中共對西方民主全面抹黑，現在更是利用美國民主出現混亂的機會，邀請台灣人去走走看看、體驗「中國式民主」，作為「客人」的台灣人看到的往往都是好的一面，甚至感受到前所未有的尊榮。他比喻，「很多人把求愛過程，當成未來婚姻家庭的現狀」。

他說，台灣是小國，資源比不過大陸，而且是民主體制，不會像舉國體制的中國有大手筆的宴請、參訪，所以很多台灣人可能會被一些恩惠蒙蔽，看不到民主的真正價值。

他認為，民主的真正價值是在資源節約的情形下，合理解決矛盾衝突的最佳機制。「全過程人民民主」一切都是在黨（中共）的掌控下，雖可以解決一些矛盾，但其實剝奪了個性化的選擇。人不是只有物質上的滿足，還有精神和政治參與的滿足，「全過程人民民主」恰好是不許每個人對自己國家的命運進行共同討論來決策。

夏明指出，對於很多台灣人來說，去對岸作客個幾天、參觀樣板，「對生死攸關的問題你沒有決策權」，這和成為一個納稅人實際應對社會中每一件事務是不同的，這時才會認識到「全過程人民民主就是全過程的管、卡、壓， 全過程的黨決定一切」。

他相信，當中共要統一台灣時，並不會是一場浴血戰爭，而是威脅加利誘、引發台灣內部的矛盾，「一部分台灣人會起而邀請大陸來執行它的統一方案」，用這種方式來完成「統一大業」。「全過程人民民主」無非就是服務於大統戰的一個過程。

正值中國全國「兩會」期間，中國台灣網3日報導，越來越多台灣人「關注大陸全過程人民民主的發展」。全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，當前正規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

另外，中國全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周5日在會議中表示，中國的「全過程人民民主」不亞於、甚至優於西方式的民主，要對台灣民眾加強「走進政協」工作，親身體會「全過程人民民主」的巨大作用。

公開資料顯示，2019年11月，中共總書記習近平考察上海市長寧區虹橋街道基層立法聯繫點時，第一次提出「人民民主是一種全過程的民主」。2021年7月1日，在慶祝中國共產黨成立100週年大會上，習近平特別提出要「踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主」，在其中加入了「人民」2字。

2022年10月，中共20大報告把發展全過程人民民主確定為中國式現代化本質要求的一項重要內容。