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陸全國人大共軍武警代表團分組會 強調軍隊改革、正風反腐

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日在北京人民大會堂開幕。新華社
大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日在北京人民大會堂開幕。新華社

大陸十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團分組會5日召開，大陸中央軍委副主席張又俠和何衛東參加分組會時都強調，過去1年共軍持續深化國防和軍隊改革，接下來要堅定不移進行正風反腐和抓實各項軍事鬥爭準備等工作。

《解放軍報》6日報導，張又俠在會上指出，過去1年，人民軍隊政治建軍、練兵備戰、深化改革、軍事治理等取得新的重要進展，有效維護國家主權、安全、發展利益，「任何艱難險阻都擋不住我們推進強國復興的歷史進程」。

張又俠強調，要進一步鍛造忠誠品格、加強黨委建設、深化正風反腐，推動新時代政治建軍走深走實。要全面加強練兵備戰，加快軍事訓練轉型升級，建強新域新質作戰力量，抓實各項軍事鬥爭準備，提高打贏信息化智能化戰爭能力。

何衛東則表示，去年以來，面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，仍順利完成經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。人民軍隊開啟政治建軍新篇章，深入推進軍事鬥爭準備，加緊推進規劃建設，持續深化國防和軍隊改革，堅定不移正風肅紀反腐，國防和軍隊建設取得新的重要進展。

何衛東強調，要端正打好攻堅戰的工作指導，樹立和踐行正確政績觀，加強統籌協調，注重科學務實，堅持領導帶頭，以堅強有力的領導和指導帶動部隊奮力攻堅。要強化打好攻堅戰的政治保證，持續深化政治整訓，大力弘揚我軍優良傳統，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，久久為功抓基層打基礎，凝聚打好攻堅戰的強大意志力量。

共軍 反腐 國防 攻堅 解放軍

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