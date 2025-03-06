中國軍費預算8兆 邱垂正強調台灣強化自我防衛能力

中國今年年度軍費預算達人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增率7.2%，外界關注對於台海穩定造成的影響。陸委會主委邱垂正指出，中共對台的軍機艦威脅已成常態，政府會做好各項準備，強化自我防衛的能力與決心。

台灣智庫今天舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，邱垂正出席致詞，並在會後接受媒體聯訪，回應中國軍費年增7.2%相關議題。

邱垂正指出，中共對台的軍事威脅並非從現在開始，從2022年開始軍機艦擾台已經形成常態，而且越來越嚴重，此外，還有聯合戰備警巡的密度也越來越高。這些都是台海不安跟區域不穩定的主要根源。

他表示，除了軍機艦威脅，中共還有各種的複合性施壓，包含外交打壓、經濟脅迫、社會滲透以及法律戰，一連串的認知作戰與灰色地帶侵擾。對於這些情形，政府都會嚴正以待，做好各項準備工作，強化自我的防衛的能力與決心 做好反滲透反統戰的作為，以確保國家安全、社會安定、人民福祉。

中國大陸全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。

根據中國財政部提出的2025年中央和地方預算草案報告，官方編列的2025年國防支出為人民幣1兆7846.65億元，年增7.2%，增幅與前兩年相同，同為近年最高。

這份預算報告草案稱，支持國防、外交和政法工作，深入貫徹習近平強軍思想，強化財力和政策保障，推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，促進新時代強軍事業不斷向前發展。支持做好退役軍人安置、就業等工作，繼續提高優撫對象撫恤和生活補助標準。

對照2020年到2024年，中國編列的國防支出年增率分別為6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%。